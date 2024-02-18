دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح يصوران فيلم دودى جارد خلال أيام

MENAFN - Youm7) حل المنتجأحمد السبكىضيفًا على تليفزيون اليوم السابع مع الصحفى عادل عبد الله، وكشف خلال اللقاء عن أنه تعاقد مع الفنانة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح لبطولة فيلم جديد بعنوان "دودى جارد" إخراج أحمد الجندى وكشفأيضًاعن أنه سيبدأ تصوير الفليم خلالالأيامالمقبلة، كماأوضحأنه يجهز لطرح فيلمين جديدين خلال موسم عيد الفطر هما فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف وفيلم"فاصل من اللحظات اللذيذة" الذى يجمع هشام ماجد وهنا الزاهد.

يذكر أن أحمد السبكى يعكف على إنتاج مسلسل "محارب للعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل 2024، والعمل يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين اذ تضم قائمة الأبطال كلاً من:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود

ياسين، حسن عيد.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تماماً بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج احمد السبكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أما فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري، ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.