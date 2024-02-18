ذكرى صلاح رشوان.. اشتهر بتقديم الرجل المثالى فى أعماله

MENAFN - Youm7) يتزامن اليوم الإثنين الـ19 مع ذكرى رحيل الفنان صلاح رشوان ، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، تاركًا وراءه أدوارًا عديدة لا تنسى في أذهان جمهوره، خاصة مع شهرته بتجسيد الشخصيات المثالية مثلما قدم في مسلسل المال والبنون، مقدمًا دور الزوج الذى يرفض الاعتماد على أموال زوجته رغم غناها الكبير.

البداية من المسلسلات وأبرز الأعمال الدرامية الذى قدمها صلاح رشوان وشارك بها، مسلسلات مثل كيكا على العالي، ميراث الريح، ربيع الغضب، البحر والعطشانة، طيري يا طيارة، الخواجة عبد القادر، لحظة ميلاد، الهاربة، الجماعه، أنا قلبي دليلي، دموع في نهر الحب، مشاعر في البورصة، ابن الأرندلي، أغلى الناس، الدالى"، وغيرها من الأعمال الهامة.

في حين شارك بالسينما في أفلام لا تعد بنفس كم مشاركته في الدراما، ولكن يبقى أبرزها : قلب الليل، الرجل الصعيدي، عندما يبكى الرجال، الطاووس، أهل القمة، وتمضي الأحزان، وثالثهم الشيطان، الصعود إلى الهاوية.

يذكر أن آخر أعمال صلاح رشوان، مسلسل "شطرنج" من بطولة نضال الشافعى، فاء عامر، وريم البارودى، وميس حمدان، حازم سمير، وأيمن عزب، وهادى الجيار، وجهاد سعد، ودنيا عبد العزيز، وهبة السيسى، وأشرف زكى، وماهر ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج محمد حمدى.