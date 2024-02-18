على الحجار يحيى حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوي 28 فبراير

يحيي النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى يوم 28 شهر فبراير الحالي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة منها "مسألة مبدأ" و"الزين والزينة" وغيرها.

وقدم مؤخرًا النجم علي الحجار حفلة من أقوى حفلاته ضمن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير رفعت شعار كامل العدد، وقدم من خلالها عددًا من اغاني مطربين الزمن الجميل من ألحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، منها يامسافر وحدك وعشانك ياقمر وحسدوني ياقلبي ياخالي، كما قدم الفنان ميدو عادل اغنية انا واد خطير للفنان الراحل فؤاد المهندس.

وتغطية حصرية مميزة قدمتها قناة الحياة لحفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الذي قدمه النجم علي الحجار، ونال الحفل اشادات كبيرة على السوشيال ميديا.

وقدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير مواهب مطربين الأوبرا وهم المطرب احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال، حيث قدموا اغاني من الحان محمد عبد الوهاب وهي أهواك واه لو تعرف وغدا ألقاك.

وقدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية عدد كبير من اغاني الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب منها كان أجمل يوم وخايف اقول والدنيا ريشة في هوا وشغلوني .



ووجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على إيمانهم بالمشروع، وقال يارب نقدر نسعدكم بشئ يليق بتراث الموسيقى، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وفى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.