إشارات فى لغة الجسد تخبرك بأن وجودك خفيف على القلب ولك حضور

MENAFN - Youm7) من الشائع أن كل شخص منا يمتلك عددًا من المعارف والصداقات في حياته، لكن البعض يشعر أحيانًا بالشك وعدم الثقة" هل أنا مرغوب في وجودي؟ مهما كانت العلاقة قوية وبين أصدقائك ولكن أحيانًا نحتاج لبعض العلامات للاطمئنان، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز العلاماتفي لغة الجسد التي تجعلك تشعر بأن وجودك مرغوب فيه وفقًا لما أشار إليها محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.

أصدقاء الابتسامة الحقيقية

أول المؤشرات الإيجابية هي أن تظهر الابتسامة الحقيقية على وجه صديقك حين يراك وستصاحبه الابتسامة في أغلب فترات لقاءكم، وهنا ينبغي أن تفهم أن سرعة اختفاء الابتسامة من وجهه يعبر بوضوح على أنها مجرد ابتسامة مجاملة فقط.

‏تواصل بصري

ستراه طوال فترات المقابلة يتواصل معك بصرياً بأسلوب يٌشعرك بالاهتمام والتقدير

فهذا التواصل البصري دليل واضح علي وجود قبول لك عنده، وعلي أنه يتقبل كلامك وجلوسك معه.

اختفاء الحواجز بينكم

حين تظهر أي إشارات تعبر عن وجود حاجز دفاعي بينكم تكون بمثابة دليل علي أنه لا يوجد قبول بينكم، ودليل علي وجود الكثير من الخلافات بينكم

مثل تربيع اليدين أمام الصدر، وتشبيك الأصابع بينه وبينك، ووضع معلقاته الشخصية كالشنطة مثلاً بينه وبينك، أما اختفاء هذه الإشارات فهو دليل واضح على وجود توافق وقبول بينكم

‏الراحة

من أكثر الأمور التي تعبر عن القبول ولا ينتبه لها الكثيرون، هي ظهور إشارات تعبر عن شعور صديقك بالارتياح أثناء الجلوس وقضاء الوقت معك، فلن تراه يتململ في جلسته، ولا يفرك يديه بتوتر من حين لآخر، ولا يجلس ضاغطاً جسده لأسفل موجهاً نظره للأرض أثناء حديثك

فتياي



