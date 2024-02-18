إشارات فى لغة الجسد تخبرك بأن وجودك خفيف على القلب ولك حضور

(MENAFN
- Youm7) من الشائع أن كل شخص منا يمتلك عددًا من المعارف والصداقات في حياته، لكن البعض يشعر أحيانًا بالشك وعدم الثقة" هل أنا مرغوب في وجودي؟ مهما كانت العلاقة قوية وبين أصدقائك ولكن أحيانًا نحتاج لبعض العلامات للاطمئنان، لذا نستعرض خلال السطور التالية أبرز العلامات
في لغة الجسد التي تجعلك تشعر بأن وجودك مرغوب فيه وفقًا لما أشار إليها محمد أبو هاشم خبير لغة الجسد.
أصدقاء الابتسامة الحقيقية
أول المؤشرات الإيجابية هي أن تظهر الابتسامة الحقيقية على وجه صديقك حين يراك وستصاحبه الابتسامة في أغلب فترات لقاءكم، وهنا ينبغي أن تفهم أن سرعة اختفاء الابتسامة من وجهه يعبر بوضوح على أنها مجرد ابتسامة مجاملة فقط.
تواصل بصري
ستراه طوال فترات المقابلة يتواصل معك بصرياً بأسلوب يٌشعرك بالاهتمام والتقدير
فهذا التواصل البصري دليل واضح علي وجود قبول لك عنده، وعلي أنه يتقبل كلامك وجلوسك معه.
اختفاء الحواجز بينكم
حين تظهر أي إشارات تعبر عن وجود حاجز دفاعي بينكم تكون بمثابة دليل علي أنه لا يوجد قبول بينكم، ودليل علي وجود الكثير من الخلافات بينكم
مثل تربيع اليدين أمام الصدر، وتشبيك الأصابع بينه وبينك، ووضع معلقاته الشخصية كالشنطة مثلاً بينه وبينك، أما اختفاء هذه الإشارات فهو دليل واضح على وجود توافق وقبول بينكم
الراحة
من أكثر الأمور التي تعبر عن القبول ولا ينتبه لها الكثيرون، هي ظهور إشارات تعبر عن شعور صديقك بالارتياح أثناء الجلوس وقضاء الوقت معك، فلن تراه يتململ في جلسته، ولا يفرك يديه بتوتر من حين لآخر، ولا يجلس ضاغطاً جسده لأسفل موجهاً نظره للأرض أثناء حديثك
فتياي
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