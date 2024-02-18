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5 وصفات طبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع

2/18/2024 11:26:12 PM
(MENAFN- Youm7) تحب الكثير من النساء أن يتمتعن بشعر ناعم ولامع، وبينما تتوفر طرق عدة لفرد الشعر بالحرارة، تظل مجهدة للشعر وتعرضه للتلف سريعًا لذلك تفضل الكثيرات استخدام وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بدون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو علاجات الصالون.


وصفة زيت جوز الهند
يُعتبر زيت جوز الهند خيارًا ممتازًا للتحكم في التجعيد وجعل الشعر ناعمًا. يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تغذي بصيلات الشعر وتقلل من التجعيد. قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلًا وضعيه على شعرك، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل غسله بشامبو لطيف. للحصول على أفضل النتائج، قومي بهذه العملية مرة واحدة في الأسبوع.


وصفة الأفوكادو
الأفوكادو ليس مفيدًا فقط للتغذية الجيدة، بل يعمل أيضًا على تحسين حالة الشعر المجعد. يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية وفيتامينات تغذي بصيلات الشعر وتجعله ناعمًا وأكثر سهولة في التصفيف. قومي بعصر حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعي هذا القناع الطبيعي على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله جيدًا.


وصفة خل التفاح
استخدام خل التفاح كشطفة أخيرة بعد غسل الشعر يساعد في إغلاق نهايات الشعر وجعله أقل عرضة للتجعيد. قومي بمزج كمية متساوية من الماء وخل التفاح، واستخدامها كشطفة نهائية بعد غسل الشعر بالشامبو. لا تقلقي بشأن رائحة الخل، فهي تتلاشى بمجرد أن يجف الشعر.


وصفة الألوفيرا
تُعتبر الألوفيرا "جل الصبار" مثالية لترطيب الشعر وحمايته من التجعيد. اقطفي ورقة من الصبار وافتحيها لاستخراج الجل اللزج الموجود في الداخل. ضعي هذا الجل على فروة الرأس وشعرك ودلكيها بلطف. اتركيها لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.


وصفة الموز
الموز يحتوي على العديد من العناصر المغذية التي تعزز صحة الشعر وتقلل من التجعيد. قومي بهرس موزة ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ضعي هذا القناع على شعرك واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله جيدًا.
















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