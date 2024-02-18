5 وصفات طبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع

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- Youm7) تحب الكثير من النساء أن يتمتعن بشعر ناعم ولامع، وبينما تتوفر طرق عدة لفرد الشعر بالحرارة، تظل مجهدة للشعر وتعرضه للتلف سريعًا لذلك تفضل الكثيرات استخدام وصفات طبيعية لتنعيم الشعر بدون الحاجة إلى منتجات باهظة الثمن أو علاجات الصالون.
وصفة زيت جوز الهند
يُعتبر زيت جوز الهند خيارًا ممتازًا للتحكم في التجعيد وجعل الشعر ناعمًا. يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تغذي بصيلات الشعر وتقلل من التجعيد. قومي بتسخين زيت جوز الهند قليلًا وضعيه على شعرك، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة قبل غسله بشامبو لطيف. للحصول على أفضل النتائج، قومي بهذه العملية مرة واحدة في الأسبوع.
وصفة الأفوكادو
الأفوكادو ليس مفيدًا فقط للتغذية الجيدة، بل يعمل أيضًا على تحسين حالة الشعر المجعد. يحتوي الأفوكادو على أحماض دهنية وفيتامينات تغذي بصيلات الشعر وتجعله ناعمًا وأكثر سهولة في التصفيف. قومي بعصر حبة أفوكادو ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعي هذا القناع الطبيعي على شعرك من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل غسله جيدًا.
وصفة خل التفاح
استخدام خل التفاح كشطفة أخيرة بعد غسل الشعر يساعد في إغلاق نهايات الشعر وجعله أقل عرضة للتجعيد. قومي بمزج كمية متساوية من الماء وخل التفاح، واستخدامها كشطفة نهائية بعد غسل الشعر بالشامبو. لا تقلقي بشأن رائحة الخل، فهي تتلاشى بمجرد أن يجف الشعر.
وصفة الألوفيرا
تُعتبر الألوفيرا "جل الصبار" مثالية لترطيب الشعر وحمايته من التجعيد. اقطفي ورقة من الصبار وافتحيها لاستخراج الجل اللزج الموجود في الداخل. ضعي هذا الجل على فروة الرأس وشعرك ودلكيها بلطف. اتركيها لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.
وصفة الموز
الموز يحتوي على العديد من العناصر المغذية التي تعزز صحة الشعر وتقلل من التجعيد. قومي بهرس موزة ناضجة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ضعي هذا القناع على شعرك واتركيه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله جيدًا.
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