طريقة بسيطة لتنظيف الإكسسوارات الفضة في المنزل

MENAFN - Youm7) تفضل الكثير من السيدات ارتداء الإكسسوارات الفضية التي تعطى مظهر وجاذبية مختلفة ولكن قد تفقدالفضةبريقها بمرور الوقت نتيجة التفاعل الكيميائي بين المعادن الموجودة في المادة والرطوبة،ويمكن أيضًا للكبريت الموجود بشكل طبيعي في الهواء أن يغير لونها، كما تفعل بعض مستحضرات التجميل والعطور وواقي الشمس .

وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping فهناك طرق عديدة لتنظيف الإكسسوارات الفضية يمكنك معالجة التشويه باستخدام مواد أساسية منزلية صديقة للبيئة مثل بيكربونات الصودا

التى يمكنها إزالة هذا المظهر الباهت.











- امزجي عجينة مكونة من 3 أجزاء تقريبًا من بيكربونات الصودا مع جزء واحد من الماء ثم ضعيها على الإكسسوارات الفضية الخاصة بك، مع الحرص على تجنب لمس الأحجار أو اللؤلؤ إن وجدت.



- افركي المعجون على الفضة بقطعة قماش خالية من الوبر أو من الألياف الدقيقة حتى ترى أن اللمعان بدأ يعود، يمكنك استخدام فرشاة الأسنان ناعمة وهي أداة مفيدة للوصول إلى المناطق المعقدة التي يصعب الوصول إليها.

- اغسلي المعجون وقومي بتلميعه بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر لإزالة أي تشويه متبقي وإبراز اللمعان.

- تجنبي استخدام منظف الفضة على الأحجار واللؤلؤ، لأنها تتلف بسهولة بسبب منتجات التنظيف، بما في ذلك الإصدارات الأكثر صداقة للبيئة. خذي المزيد من الحذر عند تنظيف هذا النوع من الإكسسوارات الفضية







كيف يجب عليك تخزين الإكسسوارات الفضية؟

من المستحيل منع الفضة من فقدان بريقها ولكن تخزينها بشكل صحيح يمكن أن يساعد، لا تفقد الفضة بريقها في الهواء الجاف تمامًا، وكلما زادت نسبة الرطوبة، زادت سرعة فقدانها للبريق. لذا فإن المفتاح هو الحد من التعرض للهواء والرطوبة يمكنك القيام بذلك عن طريق لف مجوهراتك بقطعة قماش أو تخزينها في كيس من اللباد أو حتى في حقيبة ذات قفل بسحاب.

يوصي الخبراء بالاحتفاظ بأكياس السيليكا التي تأتي في عبوات ووضعها في صندوق الإكسسوارات الخاص بك. تحافظ مادة السيليكا على الرطوبة بعيدًا، لذا قد تساعد في إبطاء عملية فقدان البريق ويجب ألا تتركي إكسسواراتك الفضية أبدًا في الحمام حيث يكون الهواء رطبًا.