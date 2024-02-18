طريقة بسيطة لتنظيف الإكسسوارات الفضة في المنزل

(MENAFN
- Youm7) تفضل الكثير من السيدات ارتداء الإكسسوارات الفضية التي تعطى مظهر وجاذبية مختلفة ولكن قد تفقد
الفضة
بريقها بمرور الوقت نتيجة التفاعل الكيميائي بين المعادن الموجودة في المادة والرطوبة،
ويمكن أيضًا للكبريت الموجود بشكل طبيعي في الهواء أن يغير لونها، كما تفعل بعض مستحضرات التجميل والعطور وواقي الشمس .
وحسب ما ذكره موقع goodhousekeeping فهناك طرق عديدة لتنظيف الإكسسوارات الفضية يمكنك معالجة التشويه باستخدام مواد أساسية منزلية صديقة للبيئة مثل بيكربونات الصودا
التى يمكنها إزالة هذا المظهر الباهت.
- امزجي عجينة مكونة من 3 أجزاء تقريبًا من بيكربونات الصودا مع جزء واحد من الماء ثم ضعيها على الإكسسوارات الفضية الخاصة بك، مع الحرص على تجنب لمس الأحجار أو اللؤلؤ إن وجدت.
- افركي المعجون على الفضة بقطعة قماش خالية من الوبر أو من الألياف الدقيقة حتى ترى أن اللمعان بدأ يعود، يمكنك استخدام فرشاة الأسنان ناعمة وهي أداة مفيدة للوصول إلى المناطق المعقدة التي يصعب الوصول إليها.
- اغسلي المعجون وقومي بتلميعه بقطعة قماش ناعمة وجافة وخالية من الوبر لإزالة أي تشويه متبقي وإبراز اللمعان.
- تجنبي استخدام منظف الفضة على الأحجار واللؤلؤ، لأنها تتلف بسهولة بسبب منتجات التنظيف، بما في ذلك الإصدارات الأكثر صداقة للبيئة. خذي المزيد من الحذر عند تنظيف هذا النوع من الإكسسوارات الفضية
كيف يجب عليك تخزين الإكسسوارات الفضية؟
من المستحيل منع الفضة من فقدان بريقها ولكن تخزينها بشكل صحيح يمكن أن يساعد، لا تفقد الفضة بريقها في الهواء الجاف تمامًا، وكلما زادت نسبة الرطوبة، زادت سرعة فقدانها للبريق. لذا فإن المفتاح هو الحد من التعرض للهواء والرطوبة يمكنك القيام بذلك عن طريق لف مجوهراتك بقطعة قماش أو تخزينها في كيس من اللباد أو حتى في حقيبة ذات قفل بسحاب.
يوصي الخبراء بالاحتفاظ بأكياس السيليكا التي تأتي في عبوات ووضعها في صندوق الإكسسوارات الخاص بك. تحافظ مادة السيليكا على الرطوبة بعيدًا، لذا قد تساعد في إبطاء عملية فقدان البريق ويجب ألا تتركي إكسسواراتك الفضية أبدًا في الحمام حيث يكون الهواء رطبًا.
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