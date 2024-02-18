7 استخدامات لليمون تجعل حياتك أسهل.. مالهاش علاقة بالأكل

(MENAFN
- Youm7) الليمون له استخدامات كثيرة بعيدًا عن استخدامه في المطبخ، فهو يستخدم في كثير من الأشياء بدءًا من الأعمال المنزلية العملية وحتى الرفاهية، لذلك تعرفي على استخدامات الليمون خارج نطاق الطهي وفقًا لموقع "Good House keepeing".
- عامل تنظيف طبيعي
الحموضة الطبيعية الموجودة بالليمون لها قدرة قوية على التنظيف، كما أن حمض الستريك المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا يعد بمثابة قوة منزلية عند مزجه بالماء، حيث يعمل هذا الخليط على إزالة البقع والشحوم والروائح العالقة، يمكن أيضاً تنظيف ماكينة القهوة باستخدام الليمون عن طريق إضافة 1-2 كوب من الثلج ورشة ملح وشرائح ليمون إلى الوعاء الفارغ ثم قومي برج تلك المكونات معاً حتى يذوب الماء ثم اشطفيه وكرري تلك الخطوات يومياً.
- معطر منزلي
يمكنك استخدام رائحة الليمون كمعطر للمنزل، يساعد الليمون على إخفاء أي روائح غير مرغوب فيها عن طريق غلي نصف ليمونة وحفنة من القرنفل في وعاء من الماء، بعد ذلك ستنتشر الرائحة المنعشة في الهواء.
ليمون
- رادع لآفات الحديقة
يعمل الليمون كرادع طبيعي ضد آفات الحديقة الشائعة، قومي بخلط عصير الليمون مع الماء لحماية النباتات من النمل، يساعد هذا الحل الصديق للبيئة في الحفاظ على حديقة مزدهرة.
- يستخدم في علاجات التجميل
يعطي الليمون فوائد عديدة للبشرة مما يعزز تجديد البشرة، قومي بصنع قناع للوجه بعصير الليمون والعسل لتفتيح البشرة وتقليل العيوب وقتل البكتيريا ومحاربة حب الشباب.
- شطف الشعر بالليمون
يمكنك شطف شعرك بالليمون أثناء الاستحمام حيث يعمل على استعادة اللمعان وسهولة تصفيف شعرك، قومي بمزج عصير الليمون مع الماء واستخدميه كغسول أخير بعد غسل شعرك بالشامبو، تساعد الحموضة على إزالة تراكم المنتجات وتعزيز اللمعان الطبيعي لخصلات شعرك، يمكن أيضاً استخدام عصير الليمون لتفتيح شعرك عن طريق مزجه مع الماء وشطف شعرك به، أو قومي بعمل خليط عن طريق مزج بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي مع زيت ناقل وماء ثم ضعيه على شعرك.
- محلول مضاد للصدأ
يمكنك إزالة الصدأ من الأسطح المعدنية عن طريق وضع عجينة من عصير الليمون والملح، تساعد حموضة عصير الليمون على تخفيف الصدأ من المعدن الموجود تحته، بينما يعمل الملح كمادة كاشطة لطيفة لا تترك خدوشاً على الفولاذ.
- تلميع الأثاث
يعمل خليط الليمون على تنظيف وتغذية الأسطح الخشبية، كما يعمل على إضافة لمعان ورائحة لطيفة على الأثاث، قومي بقياس أجزاء متساوية من عصير الليمون والخل الأبيض واخلطيهما جيداً، إذا كان لديكِ زجاجة رذاذ اسكبي الخليط في الزجاجة ورشي قطعة القماش أو الأثاث الخاص بكِ، ضعي بعضاً من المحلول على القماش ثم افركيه على أثاثك بالشكل المناسب.
MENAFN18022024000132011024ID1107868799
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.