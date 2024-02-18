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7 استخدامات لليمون تجعل حياتك أسهل.. مالهاش علاقة بالأكل

2/18/2024 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) الليمون له استخدامات كثيرة بعيدًا عن استخدامه في المطبخ، فهو يستخدم في كثير من الأشياء بدءًا من الأعمال المنزلية العملية وحتى الرفاهية، لذلك تعرفي على استخدامات الليمون خارج نطاق الطهي وفقًا لموقع "Good House keepeing".


- عامل تنظيف طبيعي
الحموضة الطبيعية الموجودة بالليمون لها قدرة قوية على التنظيف، كما أن حمض الستريك المعروف بخصائصه المضادة للبكتيريا يعد بمثابة قوة منزلية عند مزجه بالماء، حيث يعمل هذا الخليط على إزالة البقع والشحوم والروائح العالقة، يمكن أيضاً تنظيف ماكينة القهوة باستخدام الليمون عن طريق إضافة 1-2 كوب من الثلج ورشة ملح وشرائح ليمون إلى الوعاء الفارغ ثم قومي برج تلك المكونات معاً حتى يذوب الماء ثم اشطفيه وكرري تلك الخطوات يومياً.


- معطر منزلي
يمكنك استخدام رائحة الليمون كمعطر للمنزل، يساعد الليمون على إخفاء أي روائح غير مرغوب فيها عن طريق غلي نصف ليمونة وحفنة من القرنفل في وعاء من الماء، بعد ذلك ستنتشر الرائحة المنعشة في الهواء.




ليمون

- رادع لآفات الحديقة
يعمل الليمون كرادع طبيعي ضد آفات الحديقة الشائعة، قومي بخلط عصير الليمون مع الماء لحماية النباتات من النمل، يساعد هذا الحل الصديق للبيئة في الحفاظ على حديقة مزدهرة.


- يستخدم في علاجات التجميل
يعطي الليمون فوائد عديدة للبشرة مما يعزز تجديد البشرة، قومي بصنع قناع للوجه بعصير الليمون والعسل لتفتيح البشرة وتقليل العيوب وقتل البكتيريا ومحاربة حب الشباب.


- شطف الشعر بالليمون
يمكنك شطف شعرك بالليمون أثناء الاستحمام حيث يعمل على استعادة اللمعان وسهولة تصفيف شعرك، قومي بمزج عصير الليمون مع الماء واستخدميه كغسول أخير بعد غسل شعرك بالشامبو، تساعد الحموضة على إزالة تراكم المنتجات وتعزيز اللمعان الطبيعي لخصلات شعرك، يمكن أيضاً استخدام عصير الليمون لتفتيح شعرك عن طريق مزجه مع الماء وشطف شعرك به، أو قومي بعمل خليط عن طريق مزج بضع قطرات من زيت الليمون الأساسي مع زيت ناقل وماء ثم ضعيه على شعرك.


- محلول مضاد للصدأ
يمكنك إزالة الصدأ من الأسطح المعدنية عن طريق وضع عجينة من عصير الليمون والملح، تساعد حموضة عصير الليمون على تخفيف الصدأ من المعدن الموجود تحته، بينما يعمل الملح كمادة كاشطة لطيفة لا تترك خدوشاً على الفولاذ.


- تلميع الأثاث
يعمل خليط الليمون على تنظيف وتغذية الأسطح الخشبية، كما يعمل على إضافة لمعان ورائحة لطيفة على الأثاث، قومي بقياس أجزاء متساوية من عصير الليمون والخل الأبيض واخلطيهما جيداً، إذا كان لديكِ زجاجة رذاذ اسكبي الخليط في الزجاجة ورشي قطعة القماش أو الأثاث الخاص بكِ، ضعي بعضاً من المحلول على القماش ثم افركيه على أثاثك بالشكل المناسب.
















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