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أوابك: مشاريع الهيدروجين والأمونيا الحصة الأكبر من الاستثمارات بالدول العربية

2/18/2024 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) تمثل مشاريع إنتاج الهيدروجي ومشتقاته مثل الأمونيا، الحصة الأكبر من استثمارات الهيدروجين المعلنة في الدول العربية، كون أن عدد كبير منها مخصص لأغراض التصدير، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، تشكل مشاريع إنتاج الهيدروجين بما فيها مشاريع التصدير نحو 89% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة، بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل بأنواعه المختلفة البري والبحري والجوي نحو 9% من إجمالي المشاريع المعلنة، وتشكل النسبة المتبقية %2% مشاريع نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب.








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