أوابك: مشاريع الهيدروجين والأمونيا الحصة الأكبر من الاستثمارات بالدول العربية

وتابع التقرير، تشكل مشاريع إنتاج الهيدروجين بما فيها مشاريع التصدير نحو 89% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة، بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل بأنواعه المختلفة البري والبحري والجوي نحو 9% من إجمالي المشاريع المعلنة، وتشكل النسبة المتبقية %2% مشاريع نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب.

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