أوابك: مشاريع الهيدروجين والأمونيا الحصة الأكبر من الاستثمارات بالدول العربية

(MENAFN
- Youm7) تمثل مشاريع إنتاج الهيدروجي ومشتقاته مثل الأمونيا، الحصة الأكبر من استثمارات الهيدروجين المعلنة في الدول العربية، كون أن عدد كبير منها مخصص لأغراض التصدير، وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعى المسال والهيدروجين لمنظمة "أوابك".
وتابع التقرير، تشكل مشاريع إنتاج الهيدروجين بما فيها مشاريع التصدير نحو 89% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة، بينما تمثل مشاريع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل بأنواعه المختلفة البري والبحري والجوي نحو 9% من إجمالي المشاريع المعلنة، وتشكل النسبة المتبقية %2% مشاريع نقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب.
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