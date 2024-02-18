السيارات ترفع واردات مصر من السلع المعمرة 150 مليون دولار نوفمبر الماضى

MENAFN - Youm7) عادت أرقام الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى الارتفاع لأول مرة منذ عدة أشهر بشكل طفيف، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها نحو 335 مليونا و127 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 185 مليونا و122 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 150 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن غالبية قائمة أهم السلع الاستهلاكية المعمرة سجلت ارتفاعات متفاوتة، ولكن كانت سيارات الركوب هي الأكبر من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 223 مليونا و107 آلاف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 107 ملايين و344 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 116 مليونا و94 ألف دولار، يليها واردات أشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها بقيمة بلغت 16 مليون و950 ألف دولار في نوفمبر الماضى، مقابل 782 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 16 مليونا و168 ألف دولار.

وتضمنت القائمة واردات كلا من الثلاجات بقيمة بلغت 10 ملايين و777 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 5 ملايين 860 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، إلى جانب واردات الغسالات بقيمة 4 ملايين و771 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 183 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 4 ملايين و588 ألف دولار، وأخيرا أجهزة تليفون للأفراد بقيمة بلغت مليون و420 ألف دولار، مقابل 960 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 460 ألف دولار، وفى المقابل سجلت واردات الأثاث والمقاعد تراجعا خلال نفس الفترة وبلغت 8 ملايين دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 8 ملايين و867 ألف دولار، بزيادة بلغت 788 ألف دولار.