تعرف على أسعار الغاز المسال في سوق شمال شرق آسيا

MENAFN - Youm7) ذكر تقرير تطورات الغاز الطبيعى المسا والهيدروجين لمنظمة "أوابك" تراجع الأسعار الفورية في سوق شمال شرق آسيا (مؤشر شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية لمنطقة آسيا على غرار السوق الأوروبي.

وأضاف التقرير ،أنه خلال عام 2023، سجلت الأسعار متوسط 14.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 34.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال عام 2022 تراجع بنسبة 57.7%.

يذكر أن أبرز التطورات في السوق الأسيوي هو استعادة الصين المركز الأول كأكبر سوق مستورد للغاز الطبيعي المسال عالمياً حيث بلغت وارداتها نحو 72 مليون طن متخطية اليابان التي تراجعت وارداتها إلى نحو 66 مليون طن وكانت اليابان قد احتلت المركز الأول عالمياً في عام 2022 بواردات إجمالية بلغت 72.4 مليون طن بسبب تراجع الطلب في الصين نتيجة تراجع النشاط الصناعي بسبب ما اتخذته بكين من إجراءات مشددة ضمن سياسة صفر كوفيد ومن المتوقع أن يستمر الطلب الصيني في النمو خلال السنوات المقبلة، مما يحفز الاستثمار في مشاريع الإسالة الجديدة قيد التخطيط.