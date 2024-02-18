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كل ما تريد معرفته عن إبداع مصر الرقمية بقصر الملك فؤاد

2/18/2024 11:26:06 PM
(MENAFN- Youm7) تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الاعمال، وتنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



إليك كل ما تريد معرفته عن مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر الملك فؤاد الأول.



تحويل القصر إلى مركز إبداع مصر الرقمية تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأوقاف المصرية، ومحافظة كفر الشيخ.



يتيح مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ برامج تدريبية على كافة مراحل الإبداع وفى مختلف التخصصات التكنولوجيا مما يسهم فى اعداد كوارد رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة، واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.



تعمل الوزارة على إقامة مركز فى كل محافظة لتدريب وتأهيل الكوادر الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.



يتم تنفيذ عمليات تطوير المبنى التاريخى لقصر الملك فؤاد الأول مع الحفاظ على القيمة التراثية والطراز المعمارى للمبنى.



تم إنشاء قصر الملك فؤاد الأول فى عام 1927



إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية كفر الشيخ فى إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.



وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم حتى الآن إنشاء 20 مركزا ومستهدف الوصول إلى 26 مركزا بنهاية عام 2024.












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