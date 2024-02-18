قطاع الأعمال تعيد تشغيل مصانع غزل المحلة القديمة بجودة عالية بعد توقف سنوات

MENAFN - Youm7) نجحت وزارة قطاع الأعمال العام ، من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج في إعادة تشغيل المصانع القديمة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، والمتوقفة منذ سنوات مع بداية مشروع التطوير الذي يتكلف نحو 33 مليار جنيه .

وكشفت مصادر لـ" اليوم السابع " أن السبب في إعادة تشغيل المصانع القديمة، والتي تمت بكفاءه عالية لسد ووقف نزيف استيراد الغزول السميكة والمتوسطة من دول شرق آسيا بقيمه تتعدي المليار دولار سنويا .

أشارت المصادر أن توجيهات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للشركة القابضة ساهمت في الاستفادة من كافة الطاقات غير المستغلة، حيث تم إعاده تشغيل جميع المصانع القديمة وأهمها مصنع 5 للخيوط الرفيعة خيط 120 من أرفع لخيوط في العالم، وكذلك إنتاج خيوط التريكو السميكة والمتوسطة بشركات المحلة بكامل طاقتها لتقليل الاستيراد من الخارج، وزيادة حجم الإنتاج وتحسين مستوي الجودة، وتصحيح الأخطاء السابقه، التي أدت لوقف كل تلك المصانع القديمة بالكامل وإصابتها بالشلل التام

علي الرغم من مستوي جودتها العالي والمميز .

وكشف الخبير الاقتصادى أشرف بدوى ، أنه من المعروف أن تلك النوعية من الخيوط تمثل 98.5% من احتياجات الأسواق المحلية والخارجية ، وأما الخيوط الرفيعة تمثل 1.5%

، مشيدا بقرار الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال ، و الخاص بتشغيل جميع مصانع المحلة بالكامل وبكامل طاقتها

لسد العجز ووقف نزيف الدولار، لافتا

أن شركه غزل المحلة تمتلك اكثر من 300 الف مردن انتاجيتهم اليومي يصل الي 90 طن يومي في حالة توافر الخامات لها .

أضاف بدوى أن رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الدكتور أحمد شاكر، تابع بنفسه مع قيادات شركة المحلة بقيادة المهندس احمد بدر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب ،استغلال المصانع والوحدات المتوقفه بالمصانع ،والتي تنتج الخيوط السميكة والمتوسطة وتشغيلها لوقف نزيف الاستيراد من دول شرق آسيا.

وكانت النتيجه تشغيل مصانع المحله القديمة منها مصانع من سنة 68 ، والمتوقفه بالكامل لسد العجز ، لا سيما ان المصانع مقامة بتكنولوجيا

أوروبية كاملة

وصالحة للمنافسة بجودة عالمية وبالتالي مع التشغيل نجحت المحله

في إنتاج خيوط تريكو تنافس المستورد ، وكانت البدايه من مصنع 2 بالمحله الكبري

ومن خامات اقطان قصيرة التيلة وقد استطاعت المحله إنتاج خيوط مسرحة تريكو

بجودة عالمية ،

موضحا انه سيتم تشغيل كافة المصانع ذات الجودة العالية رغم تقادم ماكيناتها .







