الأقصى فى القلب.. إبداعات فنية لمعهد شبين النموذجى للفتيات

(MENAFN
- Youm7) شارك معهد شبين النموذجي للفتيات بعدة أعمال وإبداعات فنية ضمن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، والتى جاءت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".
الأقصى فى القلب
وتزامنا مع ما يحدث فى فلسطين والحرب على غزة والممارسات الإسرائيلية المستفزة فى المدينة المقدسة، شارك معهد شبين النموذجى للفتيات بعدة إبداعات وأعمال فنية منها لوحة تُجسد سيدة تحمل صورة "قبة الصخرة" بالمسجد الأقصى المبارك، وذلك دعما وتضامنا وتعاطفا مع الأشقاء فى فلسطين.
لوحة فنية لسيدة تحمل صورة قبة الصخرة
وشمل جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات، ومقدما مجموعة كتب وإصدارات متنوعة
التي تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا، وتشهد تفاعلًا إيجابيًا وتساؤلات حول كيفية الوصول إلى إصداراتها.
واختتم
معرض القاهرة الدولى للكتاب
بدورته الـ 55، والذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس ـ فعالياته بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير الماضى وحتى 6 فبراير 2024.
وقد حقق المعرض نجاحا كبيرا، سواء فى حجم الإقبال أو حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب ارتفاع ضخم فى حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التى تضع الثقافة فى مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس فى تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتؤكد على أنه خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.
MENAFN18022024000132011024ID1107868792
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.