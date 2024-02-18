الأقصى فى القلب.. إبداعات فنية لمعهد شبين النموذجى للفتيات

MENAFN - Youm7) شارك معهد شبين النموذجي للفتيات بعدة أعمال وإبداعات فنية ضمن جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، والتى جاءت تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

الأقصى فى القلب

وتزامنا مع ما يحدث فى فلسطين والحرب على غزة والممارسات الإسرائيلية المستفزة فى المدينة المقدسة، شارك معهد شبين النموذجى للفتيات بعدة إبداعات وأعمال فنية منها لوحة تُجسد سيدة تحمل صورة "قبة الصخرة" بالمسجد الأقصى المبارك، وذلك دعما وتضامنا وتعاطفا مع الأشقاء فى فلسطين.







لوحة فنية لسيدة تحمل صورة قبة الصخرة

وشمل جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات، ومقدما مجموعة كتب وإصدارات متنوعة

التي تقدم محتوى ترفيهيا وتعليميا، وتشهد تفاعلًا إيجابيًا وتساؤلات حول كيفية الوصول إلى إصداراتها.

واختتم

معرض القاهرة الدولى للكتاب

بدورته الـ 55، والذى أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس ـ فعالياته بعد أن استمر على مدار 14 يومًا، بداية من افتتاحه رسميًا يوم 24 يناير الماضى وحتى 6 فبراير 2024.

وقد حقق المعرض نجاحا كبيرا، سواء فى حجم الإقبال أو حرص الزوار على حضور الفعاليات والمشاركة فى الأنشطة الثقافية والفنية، إلى جانب ارتفاع ضخم فى حجم مبيعات الكتب ليصبح المعرض نافذة المصريين المضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التى تضع الثقافة فى مقدمة أولوياتها، لتصبح تلك الدورة استثنائية بكل المقاييس فى تاريخ معرض القاهرة الدولى للكتاب، لتؤكد على أنه خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.



