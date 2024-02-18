سلبيات السوشيال ميديا ضمن فعاليات قصور الثقافة ببني سويف

(MENAFN
- Youm7) شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار خطط وزارة الثقافة.
وفي السياق نظم بيت ثقافة أهناسيا المدينة لقاء بعنوان "سلبيات السوشيال ميديا" بمدرسة الشهيد محمد رمضان المشتركة، استهل خلاله الشيخ عبد الرحمن بكري، حديثه بتوضيح إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تبادل المعلومات وتكوين صداقات اجتماعية جديدة.
وأشار في حديثه إلى ضرورة الاعتدال في الاستخدام نظرا لآثارها السلبية على الأطفال والمراهقين، مع فرض رقابة أبوية على المحتوى الذي يتعرض له الأبناء.
وأقام قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "الأخطاء الشائعة التى تتسبب في اختراق البيانات والمعلومات على الإنترنت"، أكدت خلالها هنادي مصطفى مدرب نادي التكنولوجيا، ضرورة حماية البيانات الشخصية على الإنترنت والاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.
من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان "اكتشاف المواهب" تضمن مناقشة عدة موضوعات أهمها الموهبة فطرية أم مكتسبة، مفهوم النقد الإيجابي، وذلك بحضور طلاب مدرستي التجريبية والتعليم الفني.
بينما أعدت مكتبة أبو صير الملق يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الشهيد عبد الحفيظ الثانوية، تضمن لقاء بعنوان "خطوات تحقيق النجاح"، تلاه ورشة تصميمات بالفوم، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة وفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.
وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أقامت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "طرق الوقاية أمراض الشتاء"، تناولت خلالها نعيمة رجب طرق تقوية الجهاز المناعي تجنبا للأمراض الشائعة كالأنفلونزا والتهابات الحلق.
وعقد بيت ثقافة أبو صير الملق حلقة نقاشية حول أهمية المحافظه علي البيئة، تلاها ورشة عمل تصميمات فنية بالأوريجامي لعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب محاضرة حول "كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة" قدمها الشيخ محمد عدلي بمكتبة الحي الثاني شرق النيل.
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