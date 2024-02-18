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سلبيات السوشيال ميديا ضمن فعاليات قصور الثقافة ببني سويف

2/18/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت مواقع فرع ثقافة بني سويف عددًا من اللقاءات التثقيفية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار خطط وزارة الثقافة.



وفي السياق نظم بيت ثقافة أهناسيا المدينة لقاء بعنوان "سلبيات السوشيال ميديا" بمدرسة الشهيد محمد رمضان المشتركة، استهل خلاله الشيخ عبد الرحمن بكري، حديثه بتوضيح إيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في تبادل المعلومات وتكوين صداقات اجتماعية جديدة.



وأشار في حديثه إلى ضرورة الاعتدال في الاستخدام نظرا لآثارها السلبية على الأطفال والمراهقين، مع فرض رقابة أبوية على المحتوى الذي يتعرض له الأبناء.



وأقام قصر ثقافة بني سويف محاضرة بعنوان "الأخطاء الشائعة التى تتسبب في اختراق البيانات والمعلومات على الإنترنت"، أكدت خلالها هنادي مصطفى مدرب نادي التكنولوجيا، ضرورة حماية البيانات الشخصية على الإنترنت والاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.



من ناحية أخرى نظم بيت ثقافة الفشن لقاء بعنوان "اكتشاف المواهب" تضمن مناقشة عدة موضوعات أهمها الموهبة فطرية أم مكتسبة، مفهوم النقد الإيجابي، وذلك بحضور طلاب مدرستي التجريبية والتعليم الفني.



بينما أعدت مكتبة أبو صير الملق يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الشهيد عبد الحفيظ الثانوية، تضمن لقاء بعنوان "خطوات تحقيق النجاح"، تلاه ورشة تصميمات بالفوم، بالإضافة إلى مسابقة في المعلومات العامة وفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.



وضمن الأنشطة المقدمة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، أقامت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "طرق الوقاية أمراض الشتاء"، تناولت خلالها نعيمة رجب طرق تقوية الجهاز المناعي تجنبا للأمراض الشائعة كالأنفلونزا والتهابات الحلق.



وعقد بيت ثقافة أبو صير الملق حلقة نقاشية حول أهمية المحافظه علي البيئة، تلاها ورشة عمل تصميمات فنية بالأوريجامي لعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب محاضرة حول "كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة" قدمها الشيخ محمد عدلي بمكتبة الحي الثاني شرق النيل.












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