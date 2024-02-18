فعاليات اليوم.. مناقشة شهوة الحكى وعرض فيلم عن عبده داغر

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الإثنين 19 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات منها ورسة لمناقشة المجموعة القصصية شهوة الحكى، وعرض فيلم تسجيلى عن عبده داغر، ومائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة.
ويعرض المركز القومي للسينما الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج وحيد مخيمر بمسرح الموسيقى العربية، والفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما، تدور أحداثه حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي عبده داغر، وذلك ضمن فعاليات ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "عبده داغر ظاهرة لا تتكرر" للناقدة الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.
وتعقد ورشة الزيتون الأدبية، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "شهوة الحكي.. نصوص حرة"، للكاتبة والمترجمة الشابة حنان منير، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.
ويشارك في الندوة الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، والقاص أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب، وذلك فى مقر حزب التجمع بشرق القاهرة شارع الشهيد أحمد منسى.
كما تعقد عدد من لجان المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان " التراث الرقمى : الواقع والمأمول"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة الفنون بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر، وبيت التراث المصري، ولجنة حماية الملكية الفكرية ، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ، ولجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس.
يدير المائدة ويتحدث بها:
الدكتور
شريف شاهين - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الكتاب والنشر، بمشاركة الدكتور
أشرف جابر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق، جامعة حلوان، ومقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، الدكتور أحمد الشربيني رئيس مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمى، والدكتور
أحمد سعيـــد
دكتور القانون المدنى، وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتورة
رشا البنا رئيس مسار الفنون الرقمية بمبادرات اجيال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتور عاطف عبيد استشارى تنظيم المعرفة والتحول الرقمي، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، والدكتور
محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة التراث الثقافى غير المادى، وعضو بيت التراث المصرى، والدكتور هشام الديب - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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