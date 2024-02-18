فعاليات اليوم.. مناقشة شهوة الحكى وعرض فيلم عن عبده داغر

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الإثنين 19 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات منها ورسة لمناقشة المجموعة القصصية شهوة الحكى، وعرض فيلم تسجيلى عن عبده داغر، ومائدة مستديرة بالمجلس الأعلى للثقافة.

ويعرض المركز القومي للسينما الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج وحيد مخيمر بمسرح الموسيقى العربية، والفيلم من إنتاج المركز القومى للسينما، تدور أحداثه حول حياة وألحان وموسيقى الموسيقار العالمي عبده داغر، وذلك ضمن فعاليات ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "عبده داغر ظاهرة لا تتكرر" للناقدة الموسيقية والإذاعية الدكتورة إيناس جلال الدين تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وتعقد ورشة الزيتون الأدبية، أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "شهوة الحكي.. نصوص حرة"، للكاتبة والمترجمة الشابة حنان منير، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

ويشارك في الندوة الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدى، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، والقاص أسامة ريان، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب، وذلك فى مقر حزب التجمع بشرق القاهرة شارع الشهيد أحمد منسى.

كما تعقد عدد من لجان المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان " التراث الرقمى : الواقع والمأمول"، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة الفنون بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر، وبيت التراث المصري، ولجنة حماية الملكية الفكرية ، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية ، ولجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس.

يدير المائدة ويتحدث بها:

الدكتور

شريف شاهين - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ومقرر لجنة الكتاب والنشر، بمشاركة الدكتور

أشرف جابر أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق، جامعة حلوان، ومقرر لجنة حماية الملكية الفكرية، الدكتور أحمد الشربيني رئيس مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمى، والدكتور

أحمد سعيـــد

دكتور القانون المدنى، وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والدكتورة

رشا البنا رئيس مسار الفنون الرقمية بمبادرات اجيال مصر الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتور عاطف عبيد استشارى تنظيم المعرفة والتحول الرقمي، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، والدكتور

محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون، ومقرر لجنة التراث الثقافى غير المادى، وعضو بيت التراث المصرى، والدكتور هشام الديب - مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.











