محمد البريكى يشدو للأوطان والحب خلال أمسية باتحاد كتاب العراق

MENAFN - Youm7) استضاف اتحاد الأدباء والكتاب العراقى فى مقره بالعاصمة بغداد، الشاعرمحمد البريكى مدير بيت الشعر في الشارقة بحضور الشاعر عمر السراي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، والدكتور علي الفواز رئيس اتحاد الأدباء العراقي في بغداد، وسط حشد من الشعراء العرب والعراقيين والإعلاميين، هذا ما شهدته قاعة الجواهري بمقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

الشاعر محمد البريكى

وافتتحت الأمسية التي أدارها الشاعر خالد الحسن، بأغنية " تعال لحبك أنه اشتاك" بصوت الفنان علي حافظ، ثم عرج الحسن للترحيب بالمحتفى به وسط حضور جماهيري كبير.

إلى ذلك قرأ الشاعر محمد عبدالله البريكي مجموعة من القصائد التي فاضت بعاطفتها الإنسانية وتحليقها في سماء المعنى، وقرأ للعراق قصيدة مطولة، بث لها وجده، معتزا بحضارتها العريقة، ومن قصيدته التي شدت الحضور إليها:





إنَّ العراقَ وإنْ تثاقلَ بالأسى

سيثورُ رغمَ الضيمِ كالإعصارِ





فتأنّقي يا روحُ، إنَّ مدينةً

تغفو بعينِ الرافدينِ مزاري





الأهلُ أهلي، يسكنونَ بخافقي

وصغارُ بغدادُ الرشيدِ صغاري





وواصل البريكي عزفه بالحروف يرافقه عزف الوتر، مما شكل تناغماً سافر بالحضور إلى مدن الجمال، وقرأ "سادن في الأساطير" التي اختزلت قصة الزمن وأحداثه، ومكابدة القصيدة مع خلجات الروح، في سرد شعري محكم، فقال:

الشاعر محمد البريكى خلال الأمسية الشعرية





لا يُصَلّي وظلُّ عينيهِ صلّى





سادنٌ صارَ في الأساطيرِ ظِلّا





سَرَقَ الوقتُ طفلَهُ فتناسى





أنَّهُ صارَ بعدَ ما شابَ طِفْلا







يحرثُ الحقلَ دمعُهُ ويُغَنّي:



يا لدمعي وقَدْ تَحَوّلَ حَقْلا







أخذوا التمرَ من يديهِ وغابوا



ورمى الجوعُ حولَ كفّيهِ نَخْلا









وتجلّى دمُ القميصِ فجاءوا





لأبِ الشعرِ، وجهُهُمْ يَتَجَلّى





وتابع البريكي قراءاته منشداً للأوطان والذات والحياة، ومن قصيدته "مكرُ شيطانٍ ووعيُ نبي":





في داخلي مكرُ شيطانٍ ووعيُ نبي



وفي العيونِ أرى مولايَ ثُمَّ أبي





وأدخلُ الحقلَ، لا أسطو على شَجَرٍ

إلا لأقطفَ من أغصانِهِ أدبي





مسافِرٌ بي جنوني حيثُ توصِلُني

هذي النجومُ التي تلهو، إلى شَغَبي





ومن ملامسته للواقع، اتخذ مدير بيت الشعر في الشارقة روح البيئة وعطائها، ليعبر عن وجع الذات، مشبهاً هذا الوجع بحبة القمح التي تسحقها الطواحين فقال:

خلال تكريم الشاعر محمد البريكى





كَحبّةِ القَمْحِ لا تَقْسو على الطّينِ

أتَتْ بكِ الرّيحُ في ثَوْبي فَضُمّيني





وخَبّئيني لكيْ نَنْجو بِلَهْفَتِنا



فَقَدْ تَشَبَّعْتُ مِنْ غَدْرِ الطَّواحينِ





تَفَتَّحَتْ كُلُّ أَزْرارِ القَميصِ كَما



تَفَتَّحَتْ لَوْعَتي فَوْقَ العَراجينِ





فَقَهْوةُ الكَيْفِ ما عادتْ مُكرَّمَةً



لِكَيْ تَصُبَّ الأماني في الفَناجينِ





طُموحُنا في حُقولِ الحُلْمِ حَنْظَلَةٌ



تَقَطَّعَتْ في حَشانا بالسَّكاكينِ







ولَمْ نَجِدْ غَيْرَ حُضْنِ اللَّيْلِ نُسْمِعُهُ:

يا أيُّها اللَّيلُ رِفْقاً بالمَساكينِ





حَياتُنا كِذْبةٌ كُبْرى نُصَدِّقُها



وما الحَياةُ سِوى حُلْمِ المَجانينِ





وما الحَياةُ سِوى أُنْثى تُلَوِّعُنا



بِكَعْبِها ثُمَّ نَهْوي في الزَّنازينِ





وكما قرأ أيضا جملة من القصائد العامية تفاعل معها الحضور، وجرى خلال اللقاء حواراً حول تجربة الشاعر الذاتية والإدارية، وتحدث عن نشاط بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، وعن مجلة القوافي وجائزة القوافي ومهرجان الشارقة للشعر العربي، ورؤيته حول مستقبل الشعر في ظل طغيان العالم الرقمي، ثم جرى في الختام تكريم الشاعر من قبل رئيس الاتحاد.