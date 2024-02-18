كيفية استخدام ميزة الكاريوكي Sing في Apple Music.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) قامت Apple بتضمين ميزة Karaoke مع جميع اشتراكات Apple Music منذ ديسمبر 2022،يُطلق عليه اسم ‌Apple Music‌ Sing، ويتيح للمستخدمين الغناء مع أغانيهم المفضلة عن طريق ضبط مستوى الصوت في المقاطع الصوتية.

متوفر على iPhone وiPad وApple TV 4K (2022)، ويعمل ‌Apple Music‌ Sing مع ميزة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي في ‌Apple Music‌، ويمنحك التحكم في المستويات الصوتية للأغنية، وهذا يعني أنه يمكنك الغناء مع غناء الفنان الأصلي أو خفض مستوى الصوت وأخذ زمام المبادرة.

عندما يكون هناك غناء في الخلفية في الأغنية، يمكن للخطوط الصوتية التي يتم غنائها في وقت واحد أن تتحرك بشكل مستقل عن الأغاني الرئيسية لتسهيل متابعتها، وإذا كان هناك ثنائي أو أكثر من المطربين، تظهر أصوات متعددة على جوانب متقابلة من الشاشة لتسهيل الغناء معهم، وتقول شركة Apple أن "عشرات الملايين من الأغاني" تدعم هذه الميزة.

الأجهزة التي تدعم Apple Music Sing

لاستخدام ميزة الغناء في ‌Apple Music‌، ستحتاج إلى أحد الأجهزة التالية التي تعمل بنظام iOS 16.2 والإصدارات الأحدث، أو iPadOS 16.2 والإصدارات الأحدث، أو tvOS 16.2 والإصدارات الأحدث.

موديلات سلسلة iPhone‌ 11

موديلات سلسلة iPhone‌ 12

موديلات سلسلة ايفون 13

موديلات سلسلة ايفون 14

موديلات سلسلة ايفون 15

آيفون SE (الجيل الثالث)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث)

‌iPad Pro‌ مقاس 11 بوصة (الجيل الثالث والأحدث)

iPad Air (الجيل الرابع والإصدارات الأحدث)

‌iPad‌ (الجيل التاسع والإصدارات الأحدث)

آيباد ميني (الجيل السادس)

2022 ‌Apple TV‌ 4K

كيفية استخدام Apple Music Sing على أجهزة Apple

1- افتح تطبيق الموسيقى على جهاز Apple الخاص بك وابدأ في تشغيل مقطوعة موسيقية.

2- مع فتح عناصر التحكم في التشغيل بملء الشاشة، حدد زر كلمات الأغاني (الفقاعة الكلامية ذات علامة الاقتباس) إذا كان متاحًا للأغنية.

3- حدد زر الغناء (أيقونة الميكروفون والنجوم) أعلى شريط تقدم المسار مباشرةً، إذا لم تشاهدها، فهذا يعني أن ميزة الغناء غير متوفرة لهذه الأغنية.

4- أثناء تشغيل المسار، اضغط مع الاستمرار على زر "الغناء"، ثم حرك شريط التمرير لأعلى أو لأسفل لضبط مستوى الصوت.

5- عندما لا ترغب في الغناء مع الموسيقى، ما عليك سوى تحديد زر "الغناء" مرة أخرى لإيقاف تشغيل الميزة.

لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من الميزة، تتضمن ‌Apple Music‌‌ العشرات من قوائم التشغيل التي تركز على "جميع الأغاني الملحمية والثنائيات والجوقات والأناشيد التي كانت تجبر الناس في جميع أنحاء العالم على الغناء".