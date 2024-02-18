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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 14 Pro Max وiphone SE 2022

2/18/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل:
iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone SE 2022:

iPhone 14 Pro Max

البطارية : li-ion 4323
ميلي أمبير.

الكاميرا
الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة :
1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
و esim )

أو ( dual esim – international)


هاتف iPhone SE 2022:

الأبعاد
138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن
144g.

جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9.

سعة تخزين
64 / 128
256 جيجا بايت.

كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.







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