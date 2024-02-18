إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 14 Pro Max وiphone SE 2022

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- Youm7) تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل:
iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max ، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone SE 2022:
iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323
ميلي أمبير.
الكاميرا
الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة :
1290 x 2796 pixels
المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
و esim )
أو ( dual esim – international)
هاتف iPhone SE 2022:
الأبعاد
138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.
الوزن
144g.
جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة.
الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9.
سعة تخزين
64 / 128
256 جيجا بايت.
كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل.
كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل.
يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.
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