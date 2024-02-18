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مايكروسوفت تحسن سرعة نقل البيانات عبر ميزة المشاركة القريبة على ويندوز 11

2/18/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت مايكروسوفت Windows 11 Builds
للمطلعين في قناة معاينة الإصدار على Windows 11، الإصدار 22H2 (النسخة 22621) والإصدار 23H2 (النسخة 22631)، ما يوفر العديد من التحسينات وإصلاحات الأخطاء، أحد التغييرات الملحوظة هو تحسين ميزة Nearby Share، وهي ميزة تتيح للمستخدمين نقل الملفات لاسلكيًا بين الأجهزة القريبة.



في السابق، كانت ميزة Nearby Share، والتي سيتم تسميتها قريبًا بالمشاركة السريعة، تعمل في المقام الأول على تحسين سرعات النقل للأجهزة الموجودة على نفس الشبكة الخاصة.



يعمل التحديث على توسيع هذه الوظيفة لتشمل الشبكات العامة والخاصة، مما قد يؤدي إلى نقل أسرع للملفات للمستخدمين الذين يشاركون المحتوى داخل نفس الموقع.



فيما يلي بعض التحديثات الأخرى:



الوصول الصوتي: دعم موسع للغة، ووظائف الشاشات المتعددة، والأوامر الصوتية المخصصة للتفاعل بدون استخدام اليدين.




Snap Layouts: اقتراح ترتيبات النوافذ المثالية لتحسين المهام المتعددة.



Phone Link: تجربة مبسطة مع إمكانية الوصول إلى الصور ولقطات الشاشة الحديثة لنظام Android من خلال أداة القطع على جهاز الكمبيوتر.



Copilot في نظام التشغيل Windows: يوجد الآن رمز المساعد في علبة النظام لتسهيل الوصول إليه.



إصلاحات الأخطاء: يعالج المشكلات التي تؤثر على التطبيقات مثل Notepad و8 Zip ووظائف سطح المكتب البعيد.



يتوفر هذا التحديث حاليًا لمستخدمي Windows Insider في قناة معاينة الإصدار.




سيتم طرحه لجميع مستخدمي Windows 11 في الأسابيع المقبلة.




بالنسبة للمهتمين بالوصول المبكر، فإن الانضمام إلى برنامج Windows Insider يوفر فرصة لتجربة هذه التحسينات والمساهمة في مزيد من التطوير.
















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