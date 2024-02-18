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جوجل تتيح ميزة جديدة لعلامات التبويب على كروم قريبًا

2/18/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) حصل متصفح
جوجل كروم على نظام أندرويد مؤخرًا على تحديث لنسخة "كناري" قناته التجريبية، حيث توجد ميزة تتيح للمستخدم تجميع علامة تبويب فردية
في علامة تبويب واحدة - وهو أمر لم يعمل بعد على الإصدار الثابت.



كانت هذه الميزة موجودة في إصدار سطح المكتب لسنوات، ولاستخدامها يمكنك ببساطة النقر على أيقونة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن من شاشة جوجل كروم والنقر فوق علامة التبويب تحديد، ثم اضغط على الأيقونة مرة أخرى وحدد علامة التبويب المجموعة.



يستبدل نظام معرف مجموعة علامات التبويب على Android بمعرفات ثابتة، والنتيجة المنطقية هي دعم مجموعات علامات التبويب بعلامة تبويب واحدة.



وبدأ جوجل كروم في العمل، حيث أجرى العديد من التحديثات سهلة الاستخدام، سواء على أندرويد أو سطح المكتب، حيث لن يضطر المستخدمون إلى تكرار الأذونات باستخدام ميزة "السماح هذه المرة" الجديدة، كما أن تطبيقات PWA أسهل في الاستخدام، وحتى وضع التصفح المتخفي حصل على تعديل خفي لإخلاء المسؤولية (من المحتمل أن يكون مرتبطًا بالدعوى القضائية الأخيرة).














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