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3 طرق يجب على الشركات الاستعداد بها للتحول إلى الذكاء الاصطناعي

2/18/2024 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن أن 14% فقط من الشركات في جميع أنحاء العالم مستعدة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ونشره، حيث تكافح الشركات الأوروبية على وجه الخصوص أيضًا لتدريب موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير استراتيجية واضحة للذكاء الاصطناعي المسؤول، وفقًا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من سيسكو لعام 2023.



يقول ديفيد شراير هو عالم مستقبلي ويقود استوديو المشاريع Visionary Futures LLC: "في الوقت الحالي، الشركات ليست مجهزة جيدًا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي". "الأمر لا يسير بالسرعة التي ينبغي لها."



وقدم "شراير" نصائح في ثلاثة أجزاء: "بناء مهارات جديدة، ووضع العمليات في مكانها الصحيح حتى تتمكن من القيام بذلك على نطاق واسع، وتغيير حوكمة شركتك"، وذلك عندما يتعلق الأمر بمواءمة طموح الذكاء الاصطناعي مع الممارسة، وفقا لما أوردته TheNextWeb.


إنشاء عمليات جديدة حول الذكاء الاصطناعي


وقال شراير: "أولاً وقبل كل شيء، تحتاج إلى بناء الخبرات حول الذكاء الاصطناعي، حتى يعرف الرؤساء التنفيذيون ومجالس الإدارة والموظفين ما يمكنه فعله وما لا يمكنه فعله".



وأضاف أن هناك عامل رئيسي آخر وهو فهم أين تتجه بيانات الشركة عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي كيفية إدارة ومنع التسريبات ومخاطر الأمن السيبراني.



وقال إن المخاطر كبيرة بالفعل، حيث أفاد الموظفون أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي دون علم مديرهم، حتى أنهم استخدموا أدوات مثل ChatGPT ببيانات سرية.



وأوضح أنه بمجرد وضع هذه المعايير، فإن الخطوة الحاسمة هي ضمان عمليات تدقيق الخوارزمية على أساس منتظم، والخطوة الأخرى هي وضع الحكم في مكانه الصحيح، يتضمن ذلك لجنة الذكاء الاصطناعي التي يرأسها مسؤول الذكاء الاصطناعي - وهي وظيفة جديدة على المستوى التنفيذي تقدم تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي وتقدم رؤى إلى مجلس الإدارة.


إعادة بناء مهارات القوى العاملة


وأكد "شراير" أيضا على أهمية استثمار الشركات في رأس المال البشري وإعادة بناء قوتها العاملة لتكون جاهزة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن
الموظفون يحتاجون إلى تطوير المرونة المعرفية، والقدرة على تعلم أشياء جديدة كل ثلاثة إلى ستة أشهر - وهو ما يسمى أيضًا "النمو السريع".



كذلك أكد على اهمية تركيز مجموعة المهارات الجديدة
على ما يتفوق فيه البشر على الذكاء الاصطناعي، يتضمن ذلك المهارات الناعمة مثل الاستكشاف الإبداعي والذكاء العاطفي ومهارات العلاقات والعمل مع الفرق.



وأوضح قائلاً: " إذا حل الذكاء الاصطناعي محل الكثير من التحليلات ووظائف العمليات، فلا يزال لدى البشر دور يلعبونه لأنهم جيدون في هذه الأشياء الأخرى".


اكتشف النمو المدعوم بالذكاء الاصطناعي


بمجرد وضع هذه الأنظمة في مكانها الصحيح، يمكن للشركات الاستفادة مما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار قال شراير إلى أنه "يمكنك أن تجعل موظفيك أكثر إنتاجية 10 مرات على الأقل، إن لم يكن 100 مرة، وعملك 10 مرات، أو 100 مرة أكبر".



إحدى الطرق للقيام بذلك هي استخدام الذكاء الاصطناعي لالتقاط الذكاء الجماعي وهذا يعني مزج النسبة الصحيحة من توقعات الخبراء وحكمة الجمهور بمساعدة الخوارزميات.



أكد الخبير التقني، أن البديل الآخر هو إنشاء "GPT للشركات"، وهو الذكاء الاصطناعي المصمم خصيصًا لبيانات الشركة وعملياتها وثقافتها - وتعليم الموظفين كيفية استخدامها، مضيفا : "بهذه الطريقة، يكون لديك هؤلاء البشر المعززون الذين يعملون باستخدام معرفتك المؤسسية للقيام بالأشياء بشكل أفضل بعشر مرات".



يعتقد شراير أنه مع هذه التكنولوجيا الجديدة لدينا القدرة على تحسين الإنتاجية البشرية بطريقة تحويلية.



وأضاف: "في مستقبل مثالي للذكاء الاصطناعي، فإننا نطلق العنان لإمكانات بشرية أكبر". "نحن نحقق المزيد ونبني مجتمعًا مثاليًا".



وقال "تخيل لو كان لدينا أسبوع عمل مدته 20 ساعة أو 15 ساعة عمل في الأسبوع، وكان لدى الناس المزيد من الوقت لقضائه في أوقات الفراغ ومع أسرهم، ومع ذلك، كان لدينا ازدهار اقتصادي أكبر."



وقال إن الشغل الشاغل هو ما إذا كانت مكاسب الذكاء الاصطناعي ستذهب إلى خمسة أو 7.5 مليار شخص - وهذا في الواقع يحدث فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بكيفية استفادة البشرية من التكنولوجيا.


















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