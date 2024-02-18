مخططات تنتظر السفلتة والإنارة وأمانة المدينة: مدرجة ضمن الخطة

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع سكان مخطط الياسمين والشروق والعوينة شرق المدينة المنورة إلى توفير عدد من الخدمات واستكمال باقي الخدمات بعد سكن العديد من الأهالي في تلك المخططات التي تفتقر إلى الإنارة الداخلية والسفلتة بالإضافة إلى توفير بعض المدارس والجوامع والمحال التجارية، في حين أكدت أمانة المنطقة لـ ((الوطن)) إدراج الإنارة والسفلتة للمخططات ضمن الخطة المستقبلية.
سفلتة الشوارع
أوضح عدد من سكان المخططات لـ((الوطن)) أن تلك المخططات الحديثة ينقصها الخدمات رغم وجود عدد كبير من السكان بالإضافة إلى الاستمرار بالبناء فيها، مشددين على الحاجة إلى سفلتة الشوارع والإنارة الداخلية مع إزالة ركام مخلفات البناء والأتربة المتراكمة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود محال تجارية تخدم المخططات وغياب المباني التعليمية، بينما أشار سكان بمخطط الشروق إلى حاجتهم إلى الإنارة الداخلية واستكمال السفلتة وتحديدًا ((الوصلة)) التي تربط المخطط بالطرق الرئيسية، واشتكى سكان مخطط الياسمين من عدم وجود منفذ قريب أو خط رجعة للعودة إلى الدائري الثالث الذي يربط طرق المدينة إضافة إلى تراكم مخلفات البناء وعدم وجود إنارة وسفلتة بالطرق كافة.
مشاريع مستقبلية
أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة في ردها على استفسار ((الوطن)): بشأن استفساركم عن مطالب سكان حي الياسمين والشروق من عدم سفلتة الطرق والإنارة بالرغم من سكن البعض منذ مدة وتقديمهم لعدة طلبات.. نود أن نوضح أنه فيما يتعلق بسفلتته وإنارة سكان حي الياسمين و الشروق فهي مدرجة ضمن خطة المشاريع المستقبلية.
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