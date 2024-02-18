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مخططات تنتظر السفلتة والإنارة وأمانة المدينة: مدرجة ضمن الخطة

2/18/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع سكان مخطط الياسمين والشروق والعوينة شرق المدينة المنورة إلى توفير عدد من الخدمات واستكمال باقي الخدمات بعد سكن العديد من الأهالي في تلك المخططات التي تفتقر إلى الإنارة الداخلية والسفلتة بالإضافة إلى توفير بعض المدارس والجوامع والمحال التجارية، في حين أكدت أمانة المنطقة لـ ((الوطن)) إدراج الإنارة والسفلتة للمخططات ضمن الخطة المستقبلية.
سفلتة الشوارع
أوضح عدد من سكان المخططات لـ((الوطن)) أن تلك المخططات الحديثة ينقصها الخدمات رغم وجود عدد كبير من السكان بالإضافة إلى الاستمرار بالبناء فيها، مشددين على الحاجة إلى سفلتة الشوارع والإنارة الداخلية مع إزالة ركام مخلفات البناء والأتربة المتراكمة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود محال تجارية تخدم المخططات وغياب المباني التعليمية، بينما أشار سكان بمخطط الشروق إلى حاجتهم إلى الإنارة الداخلية واستكمال السفلتة وتحديدًا ((الوصلة)) التي تربط المخطط بالطرق الرئيسية، واشتكى سكان مخطط الياسمين من عدم وجود منفذ قريب أو خط رجعة للعودة إلى الدائري الثالث الذي يربط طرق المدينة إضافة إلى تراكم مخلفات البناء وعدم وجود إنارة وسفلتة بالطرق كافة.
مشاريع مستقبلية
أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة في ردها على استفسار ((الوطن)): بشأن استفساركم عن مطالب سكان حي الياسمين والشروق من عدم سفلتة الطرق والإنارة بالرغم من سكن البعض منذ مدة وتقديمهم لعدة طلبات.. نود أن نوضح أنه فيما يتعلق بسفلتته وإنارة سكان حي الياسمين و الشروق فهي مدرجة ضمن خطة المشاريع المستقبلية.

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