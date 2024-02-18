Monday, 19 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن تعلن استهداف صواريخ ومسيرات جديدة للحوثيين في اليمن

2/18/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها في البحر الأحمر «نفذت خمس ضربات بنجاح في إجراء للدفاع عن النفس» لإحباط هجمات للحوثيين في اليمن.
وقال الجيش الأميركي إن هذه الضربات هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد الحوثيين، بهدف وقف هجماتهم المتكررة في الممرات الملاحية في البحر الأحمر.
وأوردت القيادة المركزية العسكرية الأميركية (سنتكوم) في بيان أن الضربات شملت إحباط «أول استخدام ملحوظ من قبل الحوثيين لمركبة تحت الماء غير مأهولة منذ بدء الهجمات» في أكتوبر الماضي. كما استهدفت زورقا مسيّرا، مبينة ان استخدام مثل هذه الزوارق «كان نادرا نسبيا».
وأضاف البيان أن الضربات الثلاث الأخرى استهدفت صواريخ كروز مضادة للسفن.
وتابع «حددت القيادة المركزية الأميركية صواريخ كروز المضادة للسفن، والسفينتين واحدة تحت الماء والأخرى السطحية غير المأهولتين، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة»، مضيفا أن الضربات هدفها «جعل المياه الدولية محمية وأكثر أمانا».

MENAFN18022024000130011022ID1107868778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث