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القمة الأفريقية الـ 37 تختتم أعمالها وسط تصاعد التوتر بين إثيوبيا والصومال

2/18/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت قمة الاتحاد الافريقي العادية الـ 37 اعمالها في أديس أبابا أمس وسط تصاعد التوترات بين إثيوبيا والصومال في جو من التخاصم المتزايد بين الدولتين الواقعتين في منطقة القرن الافريقي.
وطالبت القمة الأفريقية، في بيانها الختامي، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.
ودعت القمة إسرائيل للاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع.
وأدانت القمة الحرب الإسرائيلية الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات تهجيرهم بالقوة.
وشكلت الحرب الإسرائيلية على غزة ملفا مهما على جدول اعمال قمة اديس ابابا الافريقية، حيث حضرها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الذي ألقى كلمة في اليوم الاول للقمة دعا فيها إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وحض القادة الأفارقة على «إعلاء الصوت».
من جهة اخرى، اختتمت القمة وسط تصاعد للتوتر بين الصومال واثيوبيا الجارتين اللتين تدهورت علاقاتهما على خلفية اتفاق بحري مثير للجدل، حيث اتهمت الصومال للأمن الإثيوبي بمحاولة منع رئيسها من بلوغ مقر القمة التي استمرت يومين.
ويندرج هذا الخلاف في إطار «سلسلة صعوبات» أشار إليها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في خطابه الافتتاحي للقمة.
وانعقدت القمة وسط أوضاع «قاتمة» في القارة السمراء، ما بين صراعات وانقلابات وأزمات سياسية لا تعد ولا تحصى تعصف بأفريقيا البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
وفي مؤشر يدل على تأزم في العلاقات بين الدول الأعضاء، اتهمت مقديشو أديس أبابا بانتهاج «سلوك شائن» والتصرف بشكل «استفزازي» على خلفية الواقعة الأمنية المشار إليها، وطلبت من الاتحاد الافريقي إجراء تحقيق كامل.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن قوات الأمن الإثيوبية منعته من بلوغ مقر انعقاد القمة، حيث كان برفقة رئيس جيبوتي اسماعيل عمر غيلة.
وأوضح بعدما تمكن في نهاية المطاف من بلوغ المقر «وقف جندي يحمل بندقية أمامنا ومنعنا من الوصول إلى هذه المنشأة».
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إنها «تدين بشدة المحاولة الاستفزازية من جانب الحكومة الإثيوبية لعرقلة عمل الوفد» الصومالي.
ودعت الاتحاد الأفريقي إلى إجراء «تحقيق ذي مصداقية ومستقل (في) هذا السلوك الشائن».
من جهتها، شددت إثيوبيا على أنها «رحبت بحرارة» بالرئيس حسن شيخ محمود، إلا أنها لفتت إلى أن الوفد الصومالي منع عندما حاول عناصر الأمن التابعون له دخول المقر حاملين أسلحة.
وتتهم مقديشو أديس أبابا بانتهاك سيادتها على خلفية اتفاقية بحرية أبرمتها في يناير الماضي مع منطقة «أرض الصومال الانفصالية» والتي أعلنت استقلالها في العام 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وعقدت القمة الأفريقية بغياب الغابون والنيجر بعدما علقت عضويتاهما على خلفية انقلابات العام الماضي، كذلك تغيبت كل من: مالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو للسبب نفسه.
هذا، وتمكن التكتل الافريقي من تجنب أزمة على جبهة أخرى عبر نزع فتيل التوترات حول الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام والتي انتقلت في بداية القمة من رئيس جزر القمر غزالي عثماني إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.

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