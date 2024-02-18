سجال بين بايدن والكونغرس الأميركي حول مسؤولية سقوط أفدييفكا

MENAFN - Al-Anbaa) اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات بثت أمس أن المجريات على جبهة القتال في أوكرانيا هي «مسألة حياة أو موت» بالنسبة لروسيا وقد تحدد مصيرها.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين نشرت مقتطفات منها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس «أعتقد أنه لا يزال من المهم بالنسبة لنا وبالنسبة لمستمعينا ومشاهدينا في الخارج، أن تفهم طريقة تفكيرنا».

وأضاف: «كل ما يحدث على جبهة أوكرانيا هو بالنسبة لهم تقدم لموقعهم التكتيكي لكنه بالنسبة لنا مصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت».

وتحدث بوتين في تلك المقابلة مطولا عن تاريخ روسيا، ولدى سؤاله عن إسهابه في الحديث عن التاريخ الروسي في تلك المقابلة، قال بوتين: «بالنسبة للمستمع الغربي والمشاهد، لم يكن سهلا. بل وأكثر من ذلك بالنسبة للأميركيين».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على بلدة أفدييفكا بالقرب من دونيتسك.

وفي السياق، حمل الرئيس جو بايدن تقاعس المشرعين الأميركيين مسؤولية سيطرة روسيا على مدينة أفدييفكا، بينما يعرقل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس إقرار 60 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تحتاجها أوكرانيا بشدة.

واتصل بايدن بالرئيس فولوديمير زيلينسكي: «لتأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم أوكرانيا»، بحسب بيان للبيت الأبيض.

وقال البيان إن الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا جاء «بعد أن اضطر الجيش الأوكراني إلى تقنين استخدام الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة تقاعس الكونغرس، ما أدى إلى تحقيق روسيا أول مكاسب ملحوظة منذ أشهر».

وأكد بايدن «الدعم القوي من الحزبين في الحكومة الأميركية وفي أوساط الشعب الأميركي لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها»، داعيا الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون الإنفاق بشكل عاجل بما في ذلك المساعدات المخصصة لأوكرانيا.وأبلغ بايدن زيلينسكي بأنه «واثق» من أن الكونغرس سيجدد المساعدات العسكرية لكييف، قائلا إنه من دون مساعدة الولايات المتحدة فإن كييف قد تخسر مزيدا من الأراضي أمام التقدم الروسي. واعتبر أن فشل المشرعين الأميركيين في الموافقة على تمويل جديد للمساعدات العسكرية لكييف سيكون «سخيفا» و«غير أخلاقي»، مضيفا: «سأكافح من أجل تزويدهم بالذخيرة التي يحتاجون إليها».