Monday, 19 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ترامب كل قنبلة أميركية تسقط على اليمن تكلف مليون دولار

2/18/2024 11:24:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، إلى أن كل قنبلة تسقط على اليمن تكلف الولايات المتحدة مليون دولار.
وقال ترامب متحدثا إلى أنصاره في ولاية ميشيغان: «نحن نقصف اليمن.. كل قنبلة تكلف مليون دولار.. لكن الشيء الأهم هو أنكم تقتلون الكثير من الناس».
ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات متكررة لمواقع حوثية باليمن بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر، بعدما تعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات يقول الحوثيون إنها تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الضربات على اليمن نفذت ردا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة في البحر الأحمر وهي دفاعية.

MENAFN18022024000130011022ID1107868775

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث