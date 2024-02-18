إسرائيل ترفض دولة فلسطينية وممارسات الاحتلال أمام العدل الدولية

MENAFN - Al-Anbaa) عواصم ـ خديجة حمودة ووكالاتتعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع اعتبارا من اليوم بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، ومن المتوقع أن تقدم 52 دولة أدلة بهذا الشأن، فيما وافقت الحكومة الاسرائيلية على قرار عدم الاعتراف بدولة فلسطينية.في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا «قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل».رأي استشاريوأضاف رشوان ان المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.إلى ذلك، صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، بالإجماع، على مشروع قرار تقدم به رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي ينص على رفض إسرائيل القاطع الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية، إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، ردا على ما تردد مؤخرا في الإعلام الغربي بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي الجانب.وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعي وفقا للبيان الصادر عن مكتبه إن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين»، مشددا على أنه لن يتم التوصل إلى ذلك إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة.وجدد نتنياهو رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا «ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية»، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة تمثل «مكافأة كبيرة للإرهاب»، بعد الهجوم الذي شنته حماس من قطاع غزة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي «وستحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية».

وقداعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هي مفتاح الحل ومستقبل واستقرار المنطقة.وقال الناطق بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اوردته نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن «القدس وفلسطين يملكان مفتاح الحل ويشكلان مستقبل واستقرار المنطقة وأنه بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية والوقوف الفلسطيني العربي الموحد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي».وطالب بتحرك عربي متزايد وبتطوير الموقف الدولي لوقف «العدوان والحرب، لأن استمرار هذه الحرب سيمس الأمن الوطني والقومي العربي والإقليمي وكذلك الدولي».واعتبر أبو ردينة أن «العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وعلى مقدساته الإسلامية والمسيحية لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد في المنطقة والعالم».وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت في بيان أن الدولة الفلسطينية ليست هدية أو منة بل استحقاق يفرضه القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وذلك ردا على تصريحات نتنياهو.مجلس الأمنمن جهة اخرى، هددت الولايات المتحدة بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية» في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه غدا الثلاثاء.وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري وفق «فرانس برس»، فإن مجلس الأمن يدعو لـ «وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف». وبحسب مصادر ديبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوت مجلس الأمن غدا على النص بصيغته الراهنة. ويرفض مشروع القرار «التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين» ويدعو إلى وضع حد لهذا «الانتهاك للقانون الدولي»، كما يدعو النص لإطلاق سراح جميع المحتجزين. لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإن مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب اسرائيل. وأصدرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت. واعتبرت المندوبة الأميركية في بيانها أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أميركية ـ مصرية ـ قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل. وأضاف البيان الأميركي «لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة لا تدعم» التصويت على هذا النص. وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النص، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنه «إذا وصلنا إلى تصويت على المسودة الحالية، فلن يتم اعتمادها».ارتكاب إبادةمن ناحيته، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمس إسرائيل بارتكاب «إبادة» بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبها ما تقوم به دولة الاحتلال بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.وقال لولا لصحافيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الافريقي «ما يحدث في قطاع غزة ليس حربا، إنه إبادة»، وأضاف «ليست حرب جنود ضد جنود. إنها حرب بين جيش على درجة عالية من الاستعداد، ونساء وأطفال».من ناحية اخرى، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 28985 منذ بدء الحرب.وأكدت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28985 شهيدا و68883 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي»، مضيفة «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم».