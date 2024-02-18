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((أمانة الأوقاف)) تُطلق مسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الأمانة العامة للأوقاف مسابقة الكويت الدولية لقصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي للموسم السادس برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب.
وقال الأمين العام للأمانة بالتكليف ناصر الحمد، في كلمة خلال مؤتمر صحافي بهذه المناسبة، إن المسابقة من المشاريع المتميزة التي تسهم في النهوض بمسيرة الوقف وزيادة الوعي بأهميته في المجتمع.
وأضاف الحمد أن المسابقة تهدف إلى إيصال مفهوم الوقف والتطوع والعمل الخيري وترسيخه لدى الأطفال، إذ تعمل الأمانة على تعزيز ونشر هذا المفهوم عبر المساهمة في صقل القيم الإسلامية والأخلاقية لدى الأطفال، مشيرا إلى أهمية دعم وتشجيع المواهب في المجال القصصي.
وذكر أن هذه المسابقة شهدت إقبالا لافتا في نسخها السابقة من حيث عدد المشاركين والدول التي يمثلونها، مضيفا أن الأمانة ممثلة بإدارة المعلومات والتوثيق أطلقت هذه المسابقة بنسختها الأولى على المستوى الدولي عام 2013.
وبين أن طلبات المشاركة في المسابقة متاحة للجنسين في جميع أنحاء العالم من مختلف الأعمار إلى جانب الكتاب الهواة والمحترفين والعاملين في مجال الوقف والعمل الخيري بالإضافة إلى المؤسسات العامة والأهلية والمجتمعية والقطاع الخاص.
وأوضح أن فترة استقبال القصص المشاركة ستكون اعتبارا من اليوم حتى 20 يونيو المقبل على أن تبدأ بعدها مرحلة الفرز والتحكيم ويتبعها إعلان نتائج الفائزين في 2 أغسطس المقبل.
وأشار إلى أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار، أما الفائز بالمركز الثاني فسيحصل على 10 آلاف دولار، في حين تبلغ جائزة المركز الثالث 5 آلاف دولار.
وعن شروط المسابقة، ذكر الحمد أنها تتضمن شروطا عامة للمسابقة وأخرى خاصة في كتابة القصص من أهمها أن تعبر القصة عن موضوع المسابقة وأن تكون موجهة للأطفال من الفئة العمرية من سن الثامنة إلى سن 12 عاما وأن تدور فكرتها الرئيسية حول أحد الموضوعات المعنية بالوقف أو التطوع أو العمل الخيري أو جميعها.

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