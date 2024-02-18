((البابطين الثقافية)) تعقد منتداها العالمي الثالث لثقافة السلام العادل غداً الثلاثاء



سعود البابطين: السلام مطلب راسخ يسمح بالتنمية والانسجام ويفتح المستقبل لتعيش الإنسانية بسلام ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كل المستويات سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً

تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، تعقد مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منتداها الثالث لثقافة والسلام العادل تحت عنوان «السلام العادل من أجل التنمية»، من 20 حتى 22 فبراير الجاري في القاهرة.ويفتتح المنتدى وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزيرة الثقافة في جمهورية مصر العربية د.نيفين الكيلاني، بحضور نخبة من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء البرلمانات والوزراء، وبمشاركة كبيرة من السياسيين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين من مختلف دول العالم.وقال سعود عبدالعزيز البابطين نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين: «يعقد هذا المنتدى في وقت عصيب هو أحوج ما يكون فيه العالم أجمع إلى نشر مفاهيم السلام وتعزيز قيم الإنسانية، وهو ما نادت به جميع الأديان، مشيرا إلى ضرورة أن يتحد الجميع لنبذ الظلام والجهل ليحل نور السلام في كل مكان مما يفتح آفاقا أوسع للتفاهم وقبول الآخر بين الثقافات والأديان الأخرى، مؤكدا أن السلام مطلب راسخ لأنه يسمح بالتنمية والانسجام ويوحد القلوب ويفتح المستقبل أمام الإنسانية لتعيش بسلام».وأشار البابطين إلى أن جلسات وأعمال المنتدى ستنظم على 6 جلسات تتصل غاياتها ونتائجها المتوقعة بشكل وثيق في ضوء الهدف المشترك المتمثل في إيجاد سبل دفع عملية التنمية إقليميا وعالميا من خلال ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم والسلام العادل على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.وأعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عن البرنامج وأسماء المتحدثين في «المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.ويأتي برنامج المنتدى كالتالي:اليوم الأول: الثلاثاء 20 فبراير، سيشهد صباحا افتتاح المنتدى، وستناقش الجلسة الأولى موضوع «السلام والتنمية السياسية»، ويترأسها د.علي الدين هلال من مصر، ومعقب الرئيس كونستانتينوس أداميديس من قبرص.ويتحدث فيها السير طوني بالدوي من إنجلترا والكاتب والمفكر الكويتي د.محمد الرميحي حول «كفاءة الإدارة الحكومية والتنمية»، بينما يتحدث د.أربين سي سي من ألبانيا ود.معتز سلامة من مصر عن «المشاركة الشعبية والتنمية».الجلسة الثانية:تعقد تحت عنوان «السلام والتنمية المؤسسية» ويترأسها العقيد د.ميزسكا جوسكاوسكا من بريطانيا، ومعقب الرئيس د.سعيد المصري من مصر، ويتحدث الفرنسي جان كريستوف ياس ود.نهلة محمود أحمد من مصر عن «بناء المؤسسات ودورها في ترسيخ التنمية»، بينما يتحدث السفير البريطاني جيمس وات ود.منى المالكي من السعودية عن «تفعيل دور المؤسسات غير الحكومية في التنمية».السلام والتنمية الاجتماعيةاليوم الثاني: الأربعاء 21 فبراير، تعقد الجلسة الثالثة بعنوان «السلام والتنمية الاجتماعية»، ويترأسها د.رشيد الحمد من الكويت، ومعقب الرئيس د.منى الحديدي من مصر، وتتحدث فيها كل من د.جيلدا هوزا من ألبانيا ود.نيفين مسعد من مصر عن «تأمين الادماج والمشاركة للمرأة والشباب»، بينما يتحدث د.وردون ساموث من مالطا ود.أنس بوهلال من فنلندا عن «توجيه برامج التنمية - الصحة والتعليم والعمران».السلام والتنمية الثقافيةأما الجلسة الرابعة التي تعقد تحت عنوان «السلام والتنمية الثقافية» ويترأس الجلسة د.أحمد زايد من مصر ومعقب الرئيس د.باري تومالين من بريطانيا، يتحدث فيها د.كارستين شويرب من مالطا ود.زهير توفيق من الأردن حول «جدلية التراث والتحديث»، بينما يتحدث د.خوان بيدرو من إسبانيا وعبدالإله بلقزيز من المغرب عن «إشكالية مفهوم الدولة الوطنية».السلام والتنمية الاقتصاديةاليوم الثالث: الخميس 22 فبراير 2024م تعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان «السلام والتنمية الاقتصادية»، يترأسها د.أحمد عتيقة من ليبيا، ومعقب الرئيس د.عادلة رجب من مصر، ويتحدث د.جوليوس سين من إنجلترا وعامر التميمي من الكويت عن «اقتصاد السوق الحر»، بينما يتحدث د.أناستاس أنجيلي من ألبانيا ومواطنته د.نيفيلا راما عن «اقتصاد السوق الاشتراكية.جلسة خاصةأما الجلسة السادسة فستعقد «جلسة خاصة»: تترأسها لانا مامكغ من الأردن، ويتحدث فيها د.نبيل عياد من بريطانيا، د.باربرا ميخلاك من پولندا، د.رشاد هرمزلو من تركيا، د.عبدالحق عزوزي من المغرب.وعقدت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام بمحكمة العدل الدولية في العاصمة الهولندية لاهاي في يونيو 2019 حول موضوع تعليم السلام لحماية التراث الثقافي، كما عقدت المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل بمدينة فاليتا عاصمة مالطا برعاية رئيس مالطا جورج فيلا في مارس 2022 حول موضوع القيادة من أجل السلام العادل، فيما تحتضن القاهرة النسخة الثالثة من المنتدى.