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((الإعلام)) تقيم يوماً مفتوحاً للبعثات الديبلوماسية في قرية يوم البحار التراثية ضمن احتفالات الأعياد الوطنية

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت وزارة الإعلام بالتعاون مع الشركة الكويتية لنفط الخليج يوما مفتوحا لسفراء الدول الشقيقة والصديقة وأعضاء السلك الديبلوماسي وعائلاتهم في قرية يوم البحار التراثية وذلك ضمن احتفالات الأعياد الوطنية (عيد الاستقلال الـ 63) و(عيد التحرير الـ 33).
وقال الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بوزارة الإعلام سعد العازمي لـ (كونا) إن هذه الفعالية تأتي بتوجيهات ورعاية من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية بهدف التعريف بالتراث الكويتي البري والبحري.
وأضاف العازمي وهو رئيس فريق ‏العلاقات العامة والإعلام والتسويق في (لجنة الأعياد الوطنية) إنه وبمتابعة من وكيل وزارة الإعلام د.ناصر محيسن سخرت (الوزارة) كل إمكانياتها من خلال كوادرها الفنية والإدارية لإظهار وإبراز مظاهر الاحتفال بصورة متميزة عبر وضع خطة متكاملة لتغطية الفعاليات والأنشطة الوطنية على مستوى الدولة.
ورفع العازمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية وإلى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة الأعياد الوطنية.
من جانبه، قال مدير تقنية المعلومات والخدمات في الشركة الكويتية لنفط الخليج عبدالله الهاجري في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الشركة وهي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية حريصة على المشاركة في جميع احتفالات دولة الكويت عبر الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات ومنها وزارة الإعلام.
وأضاف الهاجري أن احتفالية اليوم تنبع من الاعتزاز والفخر بتاريخنا وتراثنا وقد تم اختيار قرية (يوم البحار) لما تعكسه من تراثنا الثري وذلك بمجهود وتعاون مع وزارة الإعلام التي قامت بتحديثها.
وأشار إلى تنظيم العديد من الفعاليات ذات الصلة منها الاحتفال في (كشك مبارك) بسوق المباركية التراثي يوم الخميس المقبل كما نظمنا الأسبوع الماضي احتفالية في (حديقة الشهيد) بالتعاون مع مكتب الشهيد.

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