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مدير مستشفى الكويت التخصصي: البدء بإنشاء مستشفى ميداني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير مستشفى الكويت التخصصي د. صهيب الهمص إن مجلس إدارة المستشفى الكويتي التخصصي بدأ إنشاء مستشفى ميداني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لزيادة استيعاب أعداد الجرحى والمصابين والمرضى.
وذكر الهمص، في تصريح صحافي لـ «كونا»، أنه تم إنشاء مستشفى ميداني ملحق للمستشفى الكويتي التخصصي على بعد 150 مترا تبلغ مساحته 1300 متر مربع بدعم من مؤسسات خيرية كويتية وعربية ودولية وذلك لازدياد تكدس أعداد المرضى المراجعين بآلاف.
وأضاف ان المستشفى الميداني سيحتوي على خدمات مساندة وأقسام للمبيت والطوارئ ومحطات إسعاف لتوسيع خدمات المستشفى الكويتي وزيادة السعة الاستيعابية لأكبر قدر ممكن نتيجة تكدسات المرضى الهائلة وانتشار الامراض والأوبئة.
وأشار إلى ان أقساما جديدة تقام داخل مستشفى الكويت التخصصي كغرف «العمليات الجراحية» وقسم «الولادة» تهدف لتمكين الفرق الطبية من إجراء عمليات جراحية.
وحذر الهمص من اجتياح بري لمدينة رفح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا انهم سيواصلون خدمة الشعب الفلسطيني لتعزيز صموده ومواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في ظل انهيار المنظومة الصحية.
ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته ومنع الكارثة الحقيقية التي يمكن ان يرتكبها الاحتلال اذا ما قام بعملية توغل بري للمدينة في ظل نزوح نحو مليون ونصف مليون إنسان فيها.

MENAFN18022024000130011022ID1107868770

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