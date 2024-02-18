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معهد سعود الناصر نظّم ((الديبلوماسية الرياضية))

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظّم معهد «سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي»، التابع لوزارة الخارجية، ندوة بعنوان «الديبلوماسية الرياضية: المفهوم والممارسة» بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والديبلوماسيين.
وقال رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي في كلمة خلال الندوة إن الديبلوماسية الرياضية تسهم في تحسين العلاقات وتمتينها بين الشعوب والأفراد على مستوى العالم وتجاوزها الحدود الجغرافية والثقافية وتسهيل التواصل بين مختلف الثقافات واللغات. وأوضح الرميحي أن الرياضة تستخدم كقوة ناعمة في تحسين العلاقات بين الدول رغم وجود الخلافات السياسية أحيانا، منوها بالتجربة القطرية في الرياضة وانجازاتها اللامعة على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، قال الاعلامي الرياضي مساعد الفوزان في كلمة مماثلة في الندوة إن الديبلوماسية الرياضية تسهم في تعزيز العلاقات بين الدول، اذ تؤدي إلى مشاركة الثقافات ونشر قيم التعاون والتآخي بين الشعوب.

MENAFN18022024000130011022ID1107868769

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