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مكتب الشهيد اختتم فعاليات ((أغلى وطن))

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
اختتم مكتب الشهيد فعاليات مهرجان أغلى وطن بمناسبة الأعياد الوطنية والذي أقيم في حديقة الشهيد على مدار ثلاثة أيام.
في هذا الشأن، قال الوكيل المساعد في الديوان الأميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفـــان إن المهرجان برعايــــــــة وحضور وزير شوؤن الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة العديد من الجهات الحكوميـــــة والأهلية.
وأعلن العوفان أن جميع المشاركات من جهات الدولة مشجعة ومفرحة، ما يعكس الدور المميز لهـــــا في انجاح هذه الفعالية لعرض اعمالهــــــم وأنشطتهم في الجناح الــخاص بهم في قاعـــــة حديقــــة الشهيد، وبالإضافــــة لطابــــــور العرض العسكــــري والفرق الشعبيـــــة التي أمتعت الحضور بالأغــــاني الشعبيـــة والوطنية.
وتحدث عن اهمية جناح الطفل الذي كان محط الأنظار والمشاركة والمتابعة وتميز بما يقدمه للجمهــــور من رواية لقصــــص الشهداء الأبرار، كما تم تقديم جوائز مالية للمشاركين بإذاعة دولة الكويت.
ولفت إلى انه تم تكريم الجهات المشاركة في هذه الفعالية وهم اكثر من 22 جهة شاركوا الكويت أفراحها وأعيادها الوطنية تخليدا لشهداء الكويت الأبرار وتكريما لأسرهم الذين حضروا هذه الفعاليات وشاركوا الكويت أفراحها كما تم افتتاح جدارية وقائع الاستشهاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا من عمل طالبات كلية التربية الأساسية «قسم التربية الفنية» والتي جسدت مدى التلاحم الوطني بين فئات المجتمع.

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