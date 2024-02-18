((الحكمة الخيرية)) عقدت جمعيتها العمومية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت جمعية الحكمة الكويتية الخيرية اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة إنجازاتها السنوية وما حققته من أعمال في سبيل التخفيف من معاناة المحتاجين في العديد من المجالات الخيرية والإنسانية، وذلك يوم الأحد 11 فبراير بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون ومكتب تدقيق الحسابات، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال رئيس مجلس الإدارة د.أحمد صباح الملا ان الجمعية تعمل مع أقرانها على تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في جميع المجالات ومنها العمل الخيري والإنساني باعتباره من ركائز رؤية 2035، ورفع المعاناة والفقر والجهل عن المجتمعات الفقيرة في الدول المستفيدة، وكذلك تقديم المساعدات للمحتاجين في الكويت من خلال المشاريع داخل الكويت وخارجها، والتي استفاد منها خلال 2023 أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مستفيد، كإفطار الصائم والسلة الرمضانية والأضاحي وكسوة العيد والغارمين.
وتم اعتماد التقرير السنوي والمالي، واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والذي تم بالتزكية فجاء د.أحمد صباح الملا رئيسا، ود.حمدان عوض الحربي نائبا للرئيس، ود.راشد الدهوم أمينا للصندوق، وخالد سعد العجمي أمينا للسر، وحمد محمد الهاجري مديرا عاما للجمعية، ويوسف حمود السويلم عضوا، كما تم اختيار مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات ومتابعتها من إيرادات ومصروفات.
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