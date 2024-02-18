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((الحكمة الخيرية)) عقدت جمعيتها العمومية

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت جمعية الحكمة الكويتية الخيرية اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة إنجازاتها السنوية وما حققته من أعمال في سبيل التخفيف من معاناة المحتاجين في العديد من المجالات الخيرية والإنسانية، وذلك يوم الأحد 11 فبراير بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون ومكتب تدقيق الحسابات، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال رئيس مجلس الإدارة د.أحمد صباح الملا ان الجمعية تعمل مع أقرانها على تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في جميع المجالات ومنها العمل الخيري والإنساني باعتباره من ركائز رؤية 2035، ورفع المعاناة والفقر والجهل عن المجتمعات الفقيرة في الدول المستفيدة، وكذلك تقديم المساعدات للمحتاجين في الكويت من خلال المشاريع داخل الكويت وخارجها، والتي استفاد منها خلال 2023 أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مستفيد، كإفطار الصائم والسلة الرمضانية والأضاحي وكسوة العيد والغارمين.
وتم اعتماد التقرير السنوي والمالي، واختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والذي تم بالتزكية فجاء د.أحمد صباح الملا رئيسا، ود.حمدان عوض الحربي نائبا للرئيس، ود.راشد الدهوم أمينا للصندوق، وخالد سعد العجمي أمينا للسر، وحمد محمد الهاجري مديرا عاما للجمعية، ويوسف حمود السويلم عضوا، كما تم اختيار مكتب بوبيان لتدقيق الحسابات ومتابعتها من إيرادات ومصروفات.

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