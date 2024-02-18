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((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) استضافت ((TEFL كويت))

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مؤتمر «TEFL كويت» تحت شعار «التنقل في آفاق جديدة للتعليم التحويلي والمستدام» لتعليم وتدريس اللغة الانجليزية، حيث عقد المؤتمر لأول مرة في الحرم الجامعي لـ KCST التي تعتبر شريكا استراتيجيا داعما للمؤتمر، وضم حضورا قويا من مدرسي اللغة الإنجليزية بالجامعات والمدارس إلى جانب المهتمين بآداب اللغة الإنجليزية.
وافتتح المؤتمر رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين وضيف شرف المؤتمر البروفيسور علي المطيري نائب رئيس الشؤون الأكاديمية والتقييم في جامعة عبدالله السالم، إلى جانب المتحدثين الأساسيين في المؤتمر وعلى رأسهم د.ديدلي رينولدز العميد في جامعة كارنيجي ميلون في فرع قطر.
وهدفت جلسات مؤتمر «TEFL كويت» إلى استكشاف الموضوعات الرئيسية التي تشكل مشهد التعليم على مستوى العالم، وفي عصر يشهد فيه التعليم تحولات كبيرة، سعى المؤتمر إلى معالجة التحديات والفرص في تطوير تدريس اللغة الإنجليزية في الجوانب المهمة التي تؤثر على تطور تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.
وقال البروفيسور خالد البقاعين: يسعدنا استضافة المؤتمر في دورته الثالثة في الحرم الجامعي، حيث ان التحديات الكبيرة التي ولدتها سرعة التطور التكنولوجي أثرت على جميع جوانب الحياة هي التي تجعل هذه المؤتمرات مهمة ويجتمع فيها الأكاديميين لإيجاد حلول فعالة للتعليم عامة وللغة خاصة في مواكبة هذه التغييرات.
بدوره، عبر البروفيسور علي المطيري من جامعة عبدالله السالم عن شكره لجميع القائمين على المؤتمر. وأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر الذي يؤكد على ضرورة تطوير المناهج التعليمية لتتضمن طرق تدريس جديدة والتي أساسها الاستخدام الصحيح للتكنولوجيا الحديثة.

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