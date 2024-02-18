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((ذوي الإعاقة)): فتح الملف التعليمي والتأهيلي 3 مارس

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة لشؤون الاعاقة ضحى الخميس عن تعديل عمل اللجان الطبية ليصبح الساعة 2:30 بدلا من الساعة 3 عصرا.
واشارت الخميس، في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان ذلك يتطلب حضور المراجعين قبل الموعد بربع ساعة، لافتة إلى ان الهيئة اعلنت عن بدء استقبال طلبات فتح الملف التعليمي او التأهيلي للعام الدراسي 2024 - 2025 من 3 مارس إلى 27 يونيو وذلك وفقا للوائح والنظم المعمول بها.
وذكر ان الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم التعليمي والتأهيلي هي: أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، وان تكون لديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات لفتح ملف تعليمي، وألا يقل عمر الطالب حتى 31 ديسمبر عن 21 سنة لفتح ملف تأهيلي.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة كالآتي: تعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الملف التعليمي او التأهيلي، صورة من شهادة ميلاد الطالب، صورة البطاقة المدنية لكل من الطالب والاب والام، صورة من الحضانة او الوصاية للام او الوكيل + البطاقة المدنية، وصورة من الجنسية لأم الطالب غير الكويتي من ام كويتية، صورة من تقارير طبية حسب نوع الإعاقة جديدة لا يتجاوز تاريخها اكثر من سنة، وصورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء.

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