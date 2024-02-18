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((كامز النجاة)) نظّم محاضرة ((كيف تحقق الراحة النفسية))

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لمعهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية المستشار سالم العويد الابراهيم إن «كامز» يحرص على إقامة المحاضرات المتنوعة لموظفي الجمعية والتي تعزز وتجعل من بيئة العمل بيئة إيجابية وصحية.
وأكد العويد أن معهد كامز كما يحرص على إقامة الدورات التدريبية التي تشحذ همم الموظفين وتصقل مهاراتهم وتساعدهم نحو تحقيق الأداء الوظيفي الأمثل، يقيم المعهد لموظفي الجمعية كذلك المحاضرات والتربوية والصحية والنفسية. وفي هذا السياق، بين أن «كامز» أقام محاضرة بعنوان «كيف تحقق الراحة النفسية» للدكتورة وداد العيسي الاستشاري النفسي والأسري، وشارك فعاليات المحاضرة التي أقيمت بمسرح جمعية النجاة الخيرية لفيف من موظفي النجاة الخيرية من شتى القطاعات والإدارات.
وقالت المحاضرة د.وداد العيسى إن ورشة «كيف تحقق الراحة النفسية» خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة النفسية.

MENAFN18022024000130011022ID1107868764

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