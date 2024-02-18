((كامز النجاة)) نظّم محاضرة ((كيف تحقق الراحة النفسية))

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال الرئيس التنفيذي لمعهد كامز للتدريب الأهلي التابع لجمعية النجاة الخيرية المستشار سالم العويد الابراهيم إن «كامز» يحرص على إقامة المحاضرات المتنوعة لموظفي الجمعية والتي تعزز وتجعل من بيئة العمل بيئة إيجابية وصحية.
وأكد العويد أن معهد كامز كما يحرص على إقامة الدورات التدريبية التي تشحذ همم الموظفين وتصقل مهاراتهم وتساعدهم نحو تحقيق الأداء الوظيفي الأمثل، يقيم المعهد لموظفي الجمعية كذلك المحاضرات والتربوية والصحية والنفسية. وفي هذا السياق، بين أن «كامز» أقام محاضرة بعنوان «كيف تحقق الراحة النفسية» للدكتورة وداد العيسي الاستشاري النفسي والأسري، وشارك فعاليات المحاضرة التي أقيمت بمسرح جمعية النجاة الخيرية لفيف من موظفي النجاة الخيرية من شتى القطاعات والإدارات.
وقالت المحاضرة د.وداد العيسى إن ورشة «كيف تحقق الراحة النفسية» خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة النفسية.
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