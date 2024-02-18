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إعلان الفائزين في ((هاكاثون الأمن السيبراني))

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز عبدالله السالم الثقافي عن أسماء الطلبة الفائزين بمسابقة هاكاثون «أبطال الأمن السيبراني» لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالتعاون مع أكاديمية «إدراك» وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.
وقال قسم التعليم في مركز عبدالله السالم الثقافي إن الهاكاثون عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو المشاركين إلى العمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم بمجال البرمجة في بيئة داعمة.

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