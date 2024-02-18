إعلان الفائزين في ((هاكاثون الأمن السيبراني))

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن مركز عبدالله السالم الثقافي عن أسماء الطلبة الفائزين بمسابقة هاكاثون «أبطال الأمن السيبراني» لطلبة المرحلة الثانوية في المدارس الخاصة بالتعاون مع أكاديمية «إدراك» وبدعم من المركز الوطني للأمن السيبراني ووزارة التربية.
وقال قسم التعليم في مركز عبدالله السالم الثقافي إن الهاكاثون عبارة عن مسابقة تنافسية وتجربة علمية فريدة تدعو المشاركين إلى العمل الجماعي لاكتشاف قدراتهم الإبداعية وتطوير مهاراتهم بمجال البرمجة في بيئة داعمة.
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