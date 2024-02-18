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الكويت تستضيف ورشة إقليمية حول الخدمات المناخية بالخليج

2/18/2024 11:24:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تستضيف الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني قطاع الخدمات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية اليوم ورشة عمل إقليمية حول الخدمات المناخية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية والممثل الدائم للكويت لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي لـ «كونا» إن الورشة تندرج ضمن بنود الخطة الاستراتيجية للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لدول مجلس التعاون ومساهمة من الكويت في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية. وأضاف القراوي أن أهداف الورشة تتمثل في التقييم الأساسي للمعلومات والخدمات المناخية في منطقة الخليج العربي لتحديد الثغرات والاحتياجات والأولويات للتنمية والتطبيق للخدمات المناخية في القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والصحة والطاقة والحد من مخاطر الكوارث على المستويين الوطني والإقليمي.
وأوضح أن ذلك يشمل أيضا مراجعة وتحديد الآليات المناسبة لتحسين واستدامة المناخ للمستخدم والمعلومات ذات الصلة لمختلف المستخدمين والإنتاج المشترك وتقديم الإطار الوطني للخدمات المناخية وتحديد احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي لتنمية القدرات بما في ذلك البنية التحتية والموارد البشرية.

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