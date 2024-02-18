بالفيديو.. العنزي: ضرورة العمل على تحقيق الترابط بين الخطط الإستراتيجية ورؤية الدولة التنموية

تبادل الخبرات والتجارب ليتمكن المختصون من العمل في مسار واحد لتحقيق رؤية 2035

بشرى شعباننظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل بعنوان «الاستراتيجيات الحكومية ومدى مواءمتها مع رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة» بحضور جهات الدولة والمجتمع المدني.وافتتحت الورشة بكلمة للأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى واستشراف المستقبــل بالتكليـــــف أحمد العنزي، قال فيها: إيمانا بأهمية التخطيط الاستراتيجي واننا في زمن أصبح التخطيط سياسة يجب أن نسير على هديها وسمة للحياة المعاصرة لكل من يسعى إلى مستقبل أفضل، أصبح من الضروري تعزيز هذا الفكر لدى كل الجهات الحكومية من أفراد ومؤسسات لتحقيق التناغم والانسجام فيما بينها.وأكد العنزي أنه انطلاقا من دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع الأسس والقواعد المرتبطة بوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة في الدولة، ووفق ذلك تمت الدعوة لعقد هذه الورشة لترسيخ المفاهيم في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب، ليتمكن المختصون من العمل في مسار واحد لتحقيق رؤية 2035.ولفت في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الورشة الى أن التخطيط الاستراتيجي عملية تحديد الأهداف والغايات الطويلة المدى ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها، وهو ضروري لتحقيق التنمية بكل أشكالها، لأنه يساعد على تحديد الاتجاه العام للتنمية ويحدد أهدافها، ولتحقيق أفضل النتائج والتطلعات التي نسعى إليها أصبح لزاما علينا تحقيق الترابط بين الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية ورؤية الدولة وخطتها التنموية، وبرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.وذكر أنه من أجل تحقيق الاستفادة في هذه الورشة ارتأينا أهمية مشاركة بعض الجهات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي كمقيمين ومتابعين لأعمال الورشة، وذلك لما لها من خبرات ودور فاعل في هذا المجال. ونأمل أن تحقق الورشة الهدف الذي نطمح إليه، ويتم خلالها تبادل التجارب والخبرات.هذا، وقدمت عدد من الجهات الحكومية رؤيتها حول توحيد مسار العمل بين استراتيجيات الجهات الحكومية وخطة عمل الحكومة وتحقيق أهداف رؤية 2035.وتتضمن الورشة التي ستستمر يومين تقديم نبذة عن المركز الوطني، مفهوم التخطيط الاستراتيجي إلى جانب أهمية التخطيط وأهدافه، بالإضافة إلى عرض متطلبات التخطيط الاستراتيجي ومراحل إعداد الخطط التنموية والانتقال إلى المرحلة الثانية (التحليل الاستراتيجي) ونماذج أدواته وصياغة التوجيهات.