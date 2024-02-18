المهمل: الكويت في المركز الـ 52 عالمياً بمؤشر سيادة القانون لعام 2023

المؤشر يركز على 8 عوامل رئيسية وإدراج الكويت فيه يسهم في دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه

حنان عبد المعبودنظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس ورشة عمل تحت شعار «نتائج تقرير مؤشر سيادة القانون لعام 2023»، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (منظمة العدالة العالمية) «wjp» لقياس مؤشر مدركات الفساد، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الشامية.وقال نائب رئيس الهيئة المستشار نواف المهمل خلال افتتاح الورشة: سعت «نزاهة» بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإضافة الكويت لمؤشر سيادة القانون والذي يعد من المصادر الرائدة عالميا للبيانات، حيث إنه يقوم بمقارنة سيادة القانون ومدى الالتزام به مع قياس مدركاته على المستوى الوطني، وبلغ عدد الدول التي يقيسها المؤشر العام الماضي 142 دولة واحتلت الكويت المركز الـ 52 عالميا.وأضاف المهمل: يركز المؤشر على 8 عوامل رئيسية وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.وبين أن الهدف من إدراج الكويت لهذا المؤشر هو المساهمة في الوصول إلى دعم جهود كشف الفساد والوقاية منه، وقياس عوامل المؤشر الجديدة والتي لم يسبق قياسها في الكويت، ورفع الوعي بأهمية المؤشرات الدولية ودعم الإصلاحات والسياسات على الصعيدين الإقليمي والدولي.بدورها، ألقت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت ايما مورلي كلمة أوضحت خلالها دور المؤشر من خلال استطلاعات الرأي والدراسات التي تقيس تجارب الناس، ومن خلاله يساعد المؤشر على تعزيز سيادة القانون في الكويت، مبينة أنه من خلال الورشة سيتم دعم التدابير الرامية إلى تحسين مكونات المؤشر، والذي يهدف إلى الوصول للتنمية المستدامة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للمجتمع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة تشمل جميع المستويات.من جهته، قدم ممثل منظمة مشروع العدالة العالمية WJP د.أليخاندرو بونسي نبذه تعريفية عن المؤشر ومنهجيته ونتائج الكويت.ويعد بونسي باحثا رئيسيا لدى المنظمة وخبرة تزيد على 15 عاما في العمل مع المنظمات غير الربحية الدولية والمؤسسات البحثية والهيئات الحكومية، ومتخصص في تصميم وتنفيذ مشاريع البحث ومبادرات جمع البيانات على نطاق عالمي في مجال القانون والعدالة الجنائية.التوصياتقدمت الورشة مجموعة من التوصيات كالآتي:٭ الاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها، حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة والواضحة والتي يسهل الوصول إليها، وهذا يأخذنا إلى أهمية قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير البيانات والمؤشرات بالشكل الذي تتطلبه ومنها مصادر مؤشر مدركات الفساد وبالحداثة المطلوبة.٭ بذل الجهد التكاملي ليكون وفق رؤية وبرنامج زمني واضح يجعل تنفيذ المشاريع الإصلاحية يأتي في الوقت المناسب حتى يتم رصدها وقياس أثرها في المؤشرات والذي يتمثل حاليا في تطبيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.