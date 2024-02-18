((النادي العلمي)) والجمعية الصينية للاختراعات بحثا تعزيز التعاون المشترك

رئيس الوفد الصيني: مذكرة التفاهم تحقق منفعة مشتركة

حنان عبدالمعبودبحث رئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي مع وفد الجمعية الصينية للاختراعات سبل تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات.وذكر النادي في بيان صحافي أمس الأحد أن المباحثات بين الطرفين تهدف إلى العمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات.ونقل البيان عن الخرافي قوله إن الاجتماع ناقش مذكرة تفاهم مقدمة من الجمعية الصينية للاختراعات بشأن دعم الاختراع والابتكار، موضحا أنه تم التطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لتحويل الاختراعات والابتكارات إلى تطبيقات ملموسة بما في ذلك الاختراعات غير الخدمية والعمل على حماية حقوق ومصالح المخترعين المشروعة.وأكد حرص النادي على مد جسور التعاون والروابط مع كافة المؤسسات والمنظمات والشركات والمخترعين من مختلف البلدان وإجراء التبادلات الدولية وتعزيز التواصل والتعاون بما يصب في مصلحة المخترعين.وثمن المشاركة المميزة للمخترعين الصينيين في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط وتقديم جائزة (الباندا) باسم الجمعية الصينية للاختراعات ضمن الجوائز الكبرى للمعرض للمرة الأولى هذا العام.من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الصينية للاختراعات هو زينفو وفق البيان إن الجمعية تعد إحدى المنظمات الوطنية في الصين التي تهدف إلى دعم الاختراع والابتكار واكتشاف المواهب وتنميتها ونشر ثقافة الاختراع وإبراز ما تجود به أفكار المبدعين وتطبيق إنجازاتهم على أرض الواقع وحماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم.وأضاف زينفو أن من ضمن أهداف الجمعية تسهيل ريادة الأعمال الجماعية والعمل على مكافأة المخترعين على انجازاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى تطبيقات ملموسة والعمل على مد جسور التواصل والترابط مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالأبحاث العلمية والاختراعات والابتكارات.وأكد أن مذكرة التفاهم بين الجمعية والنادي من شأنها تعزيز وتطوير التعاون على أساس المنفعة المشتركة في العديد من المشاركات الدولية المتبادلة التي تقام في الكويت والصين إضافة إلى تدعيم أواصر العمل المشترك في مجالات تطوير المنتجات المبتكرة للاحتياجات التنموية للبلدين خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وحماية البيئة والتنمية المستدامة.ووجه الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي لحضور المعرض الدولي للابداع والمنتدى الدولي للإبداع والابتكار (IEI & WIIF 2024) الذي سيعقد في الصين هذا العام.