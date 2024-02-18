كرنفال ((الموانئ)) الأول من نوعه في ((الشويخ)).. ترفيه وتوعية

الحساوي لـ «الأنباء»: هدف الكرنفال تعريف المواطنين بأهمية ودور مؤسسة الموانئ ومرافقها

ثامر السليموسط أجواء احتفالية تعمها الفرحة والتلاحم الوطني واقبال كبير من الجمهور وضمن كرنفال استعراضي لأول مرة انطلقت فعاليات كرنفال مؤسسة الموانئ الكويتية في ميناء الشويخ بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية، وبرعاية شركات من القطاع الخاص، واستمر الكرنفال ليومين متتاليين. في هذا السياق، قال مدير عام المؤسسة بالتكليف جهاد الحساوي لـ «الأنباء» ان هذا الكرنفال هدف لتعريف المواطنين بأهمية ودور المؤسسة ومرافقها وبالتحديد ميناء الشويخ، وهو الميناء التجاري الرئيسي في البلاد، مشيرا الى أن الفعالية تعتبر ترفيهية وتوعوية بالاستعراض البحري والجولة البحرية، حيث تم السماح لأول مرة بزيارة الجمهور للسفن الراسية على رصيفي 14 و15 في ميناء الشويخ، والتابعة للجهات الحكومية المشاركة.وثمن الحساوي دور الجهات المشاركة في الكرنفال وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الموانئ والجيش الكويتي ممثلة بالقوة البحرية الكويتية وقوة الإطفاء العام متمثلة في إدارة الاطفاء والانقاذ البحري ومعهد الكويت للأبحاث العلمية المتمثل في سفينة «المستكشف».من جهتها، قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي لـ «الأنباء» ان هذه الفعالية التي تقام لأول مرة برعاية مؤسسة الموانئ الكويتية وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ورعاية القطاع الخاص، مؤكدة اننا نسعى لأن تكون هذه الفعالية سنوية وان تثبت في رزنامة الاحتفالات الوطنية لتنضم مع بقية الفعاليات التابعة للجهات الحكومية الأخرى.ولفتت الى اننا منذ تلقينا الدعوة للمشاركة في هذه الاحتفالات حرصنا على تقديم شيء جديد ومميز فقمنا بالتنسيق مع العديد من الجهات من اجل إقامة الاحتفالية داخل ميناء الشويخ، مؤكدة على ان الاقبال كان كبيرا ولمسنا الانتشار الواسع وكذلك تفاعل شبكات التواصل الاجتماعي.وأكدت أن من لم يحالفه الحظ في المشاركة والتواجد في هذه الاحتفالية بإذن الله العام القادم سيتم اتاحة المشاركة لأكبر عدد ممكن.وأفادت الشطي بأن عدد المواطنين المسجلين في كرنفال الموانئ بلغ 1000 زائر على مدى اليومين الماضيين، ونطمح إلى زيادة عدد الزوار في السنوات القادمة، لافتة الى انه يمكن للزوار مشاهدة عمليات تفريغ وتحميل البضائع من السفن الراسية على الرصيف المقابل للموقع المقامة عليه الفعالية.ولفتت الى ان الكرنفال تضمن 3 رحلات بحرية للزوار تشترك فيها 3 زوارق تابعة للجهات المشاركة الهدف منها الاطلاع على عمليات الإرشاد البحري للسفن التجارية القادمة والمغادرة من وإلى ميناء الشويخ وإبراز جهود إدارة العمليات البحرية في الموانئ التابعة للمؤسسة وبالتحديد ميناء الشويخ.من أجواء الكرنفال٭ شاركت عدد من السفن بالاحتفال بإطلاق المياه وصافرات السفن بشكل متكرر تحية من قائديها للشعب الكويتي بمناسبة أفراح الأعياد الوطنية.٭ استعدادات ممتازة وجاهزية كاملة في الميناء والعمل على قدم وساق على مدار الساعة.٭ التنظيم والتنسيق بدا واضحا بين كل الإدارات والعمل على إنجاز كل الحاويات.٭ العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في الميناء حيث كان لهن دور بارز بجانب القيادات والمديرين.٭ توافد الأهالي والعائلات من المواطنين والمقيمين منذ الساعات الأولى لبدء فعاليات الكرنفال.٭ تفاعل الجمهور بشكل واضح كبير مع العروض حيث تهافتوا لتصوير تلك اللقطات الرائعة.جهود مشكورةباقة ورد لمديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة طيبة الشطي ولكل اعضاء إدارة العلاقات العامة في مؤسسة الموانئ على حسن تعاونهم، ومبادرتهم بتذليل كل العقبات أمام «الأنباء» ولهم نقول «عساكم عالقوة».