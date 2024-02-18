((الخدمة المدنية)): دوام رمضان مرن.. الحضور بين 8:30 و10:30 صباحاً ولمدة 4 ساعات ونصف عمل



لا إخلال بفترة السماح المقررة للموظف 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته و15 إضافية للإناث في نهاية الدوام لا يطبق هذا النظام على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً أو الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.. ويشترط لتطبيقه وجود الأنظمة الآلية المناسبة

مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك من كل عام بنظام الدوام المرن ولمدة 4:30 ساعات والحضور بين «8:30 و10:30» صباحا ويجوز إلزام الموظفين بموعد محدد حضورا وانصرافا.

مادة 1

تكون مواعيد العمل الرسمية بالجهات الحكومية في شهر رمضان المبارك بنظام الدوام المرن من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع 4:30 ساعات.

مادة 2

بداية الدوام من 8:30 صباحا حتى 10:30 صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 4:30 ساعات عمل حسب موعد حضوره مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة للموظف في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو نهايته بالإضافة لفترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.

ولا يطبق هذا النظام على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا يطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحديد مواعيد حضورهم وانصرافهم.

مادة 3

يشترط لتطبيق نظام الدوام أن تسمح الأنظمة الآلية في الجهة الحكومية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف.

مادة 4

يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام للموظفين المشمولين بهذا القرار:

1- تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور بعد الساعة العاشرة والنصف صباحا.

2- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام بعد الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا.

3- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا.

مادة 5

يجوز للجهة الحكومية إلزام الموظفين بميعاد عمل واحد محدد حضورا وانصرافا أو إلزامهم بالاختيار بين أكثر من ميعاد عمل ليختار الموظف ميعادا واحدا محددا حضورا وانصرافا ويجوز للجهة تحديد هذه المواعيد سواء على مستوى الجهة أو مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل مع عدم الإخلال بأحكام فترة السماح المقررة للموظف المشمول بها في شهر رمضان 15 دقيقة في بداية الدوام أو في نهايته ولأحكام فترة السماح المقررة للموظفة المشمولة بها في نهاية الدوام 15 دقيقة.

مادة 6

يصدر قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة القائمة بذاتها حسب الأحوال أو من يفوضه يصدر قرارا باختيار مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بمراعاة المواعيد والأحكام الواردة في هذا القرار.

مادة 7

لا يخل هذا القرار بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006، كما لا يمس بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

مادة 8

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

مادة 9

الجهات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها على خلاف المواعيد الواردة في هذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لاعتمادها مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام خلال شهر رمضان أربع ساعات ونصف يوميا ويعمل به منذ تاريخ صدوره.

مادة 10

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

حساب فترة السماح للموظفين خلال دوام رمضان

لفت ديوان الخدمة المدنية في بيانه إلى أن فترة السماح المقررة للموظف يجب ألا تخرج عن المواعيد التالية:1- من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا.2- من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا.3- من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.4- من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2:30 ظهرا.5- من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا.ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة حضورا وانصرافا ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره.