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السفير أغيلار: إسبانيا من أكبر المنتجين والمصدرين للحوم في العالم

2/18/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعرب السفير الاسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار عن سعادته برفع الحظر الذي كان مفروضا على اللحوم الاسبانية في الكويت، مشددا على أن شركات اللحوم في بلاده امتثلت بشكل كامل لقواعد الكويت وتنظيماتها المتعلقة باستيراد اللحوم، لافتا إلى «أننا بدأنا بالفعل في العام الماضي تصدير اللحوم إلى الكويت». جاء ذلك في تصريحات للصحافيين خلال حفل استقبال أقامه في محل إقامته للترويج للحوم الاسبانية ولفن الطهي الإسباني، بحضور ممثلين عن PROVACUNO، المنظمة المهنية المشتركة للأغذية الزراعية وصناعة لحوم البقر الإسبانية وبمشاركة عدد من المواطنين ومن رجال الأعمال الكويتيين المهتمين باستيراد اللحوم. وأوضح أغيلار أن بلاده تعتبر من أكبر المنتجين للحوم في العالم، ونحن من أكبر المصدرين، لكنها للأسف ليست معروفة جيدا في الكويت. وقال: لم يتم قبول اللحوم الإسبانية منذ عام ونصف العام مضت، والآن أصبح كل شيء على ما يرام، وهذا يعني أن هناك امتثالا كاملا لقواعد وتنظيمات الكويت، وقد بدأنا بالفعل في العام الماضي بتصدير لحومنا إلى الكويت مع احترام جميع معايير الحلال وجميع المتطلبات لنكون قادرين على الامتثال الكامل للوائح الكويتية، معربا عن دهشته لعدم وجود مطعم اسباني في الكويت «رغم أن الكويتيين يحبون الطعام الاسباني ويعرفون حتى كيفية طهي الأطباق الاسبانية».
وتحدث خلال الحفل عدد من المتخصصين الإسبان عن جودة منتجات لحوم الأبقار الإسبانية، وسلطوا الضوء على أنه منتج فريد من نوعه، يتميز بطراوته وعصارته ونكهته الرقيقة وكونه منتجا آمنا، موضحين أن لحم البقر الاسباني يأتي من حيوانات صغيرة، ويتم تغذيته بالحبوب والبذور الزيتية ذات الجودة العالية، مع غياب المضادات الحيوية والهرمونات المعززة للنمو.
وأوضحوا أن إسبانيا تنتج نحو 800 ألف طن من لحوم البقر سنويا، ويتم تصدير نحو 350 ألف طن منها. وفي العام الماضي، تم تصدير أكثر من 100 طن إلى الكويت التي تطلب وتستهلك لحوم البقر ذات الجودة العالية والخاضعة للرقابة والأمن.
شارك في الحفل أحد أشهر الطهاة الإسبان خوانلو فرنانديز، الحائز نجمة ميشلان في مطعمه Lú Cocina y Alma، إضافة إلى ممثلين عن بعض أهم الشركات الإسبانية في مجال تصدير اللحوم الذي أتوا إلى الكويت لعرض منتجاتهم مع المواطنين والتجار المهتمين في هذا المجال.

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