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مشاريع المحطات على طاولة البحث بين ((الكهرباء والماء)) واللجنة الاقتصادية

2/18/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
يعقد مسؤولو قطاع محطات القوى الكهربائية بوزارة الكهرباء والماء، اجتماعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مشاريع محطات القوى خلال الفترة المقبلة. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيتناول المشاريع التي سيتم تنفيذها عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنظام IPP أو المشاريع التي ستقوم بطرحها الوزارة.
وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة ودراسة طلبات اعتماد الشركات والمصانع ذات العلاقة لأنشطة الوزارة المختلفة برئاسة مدير إدارة الأعمال الكيماوية في قطاع تشغيل وصيانة المياه م.سارة المطيري.
وتختص اللجنة بـ 6 مهام رئيسية، هي:
1- دراسة ومراجعة وثائق كشوف التأهيل للشركات المحلية والأجنبية المحالة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
2- تلقي ومراجعة ودراسة طلبات اعتماد وتأهيل الشركات والمصانع (المحلية والأجنبية) بالأنشطة المختلفة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع القطاع المختص.
3- تحدد اللجنة الشروط والمعايير الخاصة في شأن إجراءات تقديم طلبات التأهيل والاعتماد والتجديد المقدمة من الشركات والمصانع وتحديد مواعيد تقديمها بصفة دورية.
4- مراجعة جميع قوائم التأهيل السابقة المعتمدة في الوزارة والتي مضى على اعتماد تأهيلها أكثر من عامين لمعرفة ومتابعة مدى التزام الشركات والمصانع بالضوابط المقررة للتأهيل وفقا لكراسات الأسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة.
5- دراسة وثائق ومتطلبات وكراسة وشروط التأهيل الواردة من قطاعات الوزارة وصياغتها بالشكل النهائي.
6- دراسة وتوحيد الأسس والمعايير والشروط الفنية الواردة من القطاعات المختصة واعتمادها من قبل اللجنة.

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