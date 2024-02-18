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ميشا: غابت الفعالية الهجومية للسالمية.. وخيطان بالغ دفاعياً

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان - هادي العنزي
ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه قدم كل ما يستطيع في المباراة التي جمعته مع خيطان ضمن منافسات الجول الـ 16 لدوري زين للدرجة الممتازة، وانتهت بالتعادل السلبي، وقال: «من الصعب مواجهة فريق يلعب بتكتل دفاعي كبير، مما أسفر عن تضييق المساحات أمام لاعبي فريقنا، وعلى الرغم من ذلك صنعنا العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل على مدار شوطي المباراة، لكن لم يحالفنا الحظ بالتسجيل، لعدم فاعليتنا الهجومية، وفي المجمل لا يمكنني التذمر من أداء الفريق كمنظومة متكاملة، لقد قدمنا أداء مرضيا بدرجة كافية».
وأشار ميشا إلى سوء أرضية الملعب، مضيفا انه من المهم أن الفريق يخرج للمباراة الثالثة تواليا بشباك نظيفة، وهذا أمر يبرهن على جودة خط الدفاع، وعلينا أخذ راحة جيدة، والتحضير جيدا لمواجهة القادسية في الجولة المقبلة.
من جانبه، قال مهاجم فريق الكرة بنادي خيطان يعقوب الطراروة ان مواجهة السالمية، كانت مملة للجماهير لكنها مفيدة للمختصين بالأمور الفنية. وأضاف أن فريقه «الأحمر والأسود» قدم تكتيكا عاليا في النواحي الدفاعية وحاول استغلال الهجمات المرتدة أو خطأ من «السماوي» لهز الشباك لكن هذا الأمر لم يتم، حيث سنحت فرصة في الدقيقة 80 لم تستغل كما ينبغي.
وأشار الطراروة إلى أن أسلوب خيطان كان سليما كوننا نواجه فريقا كبيرا ويضم لاعبين مميزين، أما فيما يخص اعتراض لاعبي السالمية على أسلوبنا فإنها وجهة نظر تحترم.

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