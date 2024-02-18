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القادسية وكاظمة يكتفيان بـ ((نقطة))

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي - مبارك الخالدي
اكتفى القادسية وكاظمة بنقطة لكل منهما بعدما أضاعا كل فرصهما وخرجا متعادلين 0-0 في المباراة التي جمعتهما أمس في ختام الجولة الـ 16 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم، ليحافظ «الأصفر» على مركزه الثالث بـ 33 نقطة، وبقي «البرتقالي» سابعا بـ 19 نقطة.
رغم ان القادسية هو الأفضل في الشوط الأول إلا أنه لم يتمكن من الوصول لمرمى خصمه، وغابت عن لاعبيه بدر المطوع ومحمد صولة وعيد الرشيدي اللمسة الأخيرة المتقنة، والأخير أضاع فرصة ثمينة وهو في مواجهة الحارس بدر صعنون، في حين ارتد كاظمة بكرات سريعة لم يحسن إدخالها درجة الخطورة وظهر أحمد عرسان الأكثر تحركا.
وفي الشوط الثاني، أهدر محمد صولة، والذي مازال بعيدا عن مستواه، فرصة ثمينة وسدد الكرة فوق العارضة وهو على بعد خطوات من المرمى (67).
أدار المباراة الحكم اليوناني بابابيترو وجاءت قرارته سليمة.
الفحيحيل يعرقل الكويت
وفرض الفحيحيل التعادل على الكويت 1-1 في المباراة المثيرة التي أقيمت على ستاد علي صباح السالم. وتقدم للكويت يوسف ناصر من ركلة جزاء 67، وتعادل للفحيحيل وليام باروس في الوقت القاتل (97). وبهذه النتيجة اصبح رصيد الكويت 37 نقطة في المركز الثاني وارتقى الفحيحيل للنقطة 19 بالمركز السادس.
وعلى عكس التوقعات جاء الشوط الاول متواضعا رغم استحواذ الكويت لكنه لم يشكل تهديدا حقيقيا على مرمى الحارس عبدالرحمن المجدلي، فيما اعتمد الفحيحيل على الحلول الفردية لمهاجميه عبدالمحسن العجمي والبرازيليين وليام باروس وفيتور داسيلفا. وبحث الابيض عن الحلول عبر التسديد من خارج المنطقة وكانت محاولة مهدي برحمة كان لها الحارس المجدلي بالمرصاد (39).
وفي الشوط الثاني كثف الكويت من محاولاته للوصول لشباك منافسه وابعد المجدلي كرة برحمه القريبة من المرمى بعد ان هيأها يوسف ناصر (55). وتألق المجدلي في التصدي لكرة البديل فيصل زايد (58). وتقدم الابيض في النتيجة من ركلة جزاء بعد دخول قوي لمحمد نعيم على محمد مرهون نفذها يوسف ناصر بنجاح (68). ومن خطأ دفاعي اهدر باروس فرصة التعادل من انفراد صريح وتألق الحارس الحوشان لمحاولته (75). ونجح الفحيحيل من كرة طولية لاحمد النصر سقطت خلف المدافعين تابعها وليام باروس مسجلا هدف التعادل في وقت قاتل (97) اطلق بعدها الحكم عبدالله عرب صافرة النهاية.

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