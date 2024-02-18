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العبكل: العربي حقق الأهم أمام النصر

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم
أكد مدرب الفريق الأول لكرة القم بنادي النصر ظاهر العدواني بعد الخسارة من العربي 3-6 في الجولة الـ 16 من دوري زين الممتاز أول من أمس ان فريقه لم يستحق الفوز في المباراة بسبب الأخطاء الكثيرة التي وقعت وهي لا شك خسارة مؤلمة وفي توقيت غير مناسب.
وأشار إلى أن «العنابي» لم يستقبل أهدافا في 6 مباريات بالدوري وفي مباراة واحدة فقط استقبلت شباكه 6 أهداف، مبينا أن هناك مشاكل خارجة عن إرادة اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومجلس الإدارة تؤثر على الفريق معنويا ونفسيا، فحاجة اللاعبين ومتطلباتهم أمر مهم ونتمنى أن تحل هذه المشاكل في القريب العاجل.
وأضاف العدواني أن لدينا مباراة مقبلة مهمة أمام الجهراء في الجولة 17 والفوز بها سيضمن لنا البقاء مع الـ 6 الأوائل، لكن علينا أن نظهر بمستوانا السابق في بداية الموسم ومنتصفه لكي نستحق التواجد معهم.
إلى ذلك، قال المنسق الإعلامي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل ان من المهم أن نحقق الفوز والثلاث نقاط والحفاظ على موقعنا في الصدارة، خصوصا أن الأهداف التي سجلت أثناء المباراة كانت متنوعة وجميلة وتمنحنا الثقة الكبيرة في مقدرة اللاعبين على التسجيل، وهذا هو المطلوب في هذه المرحلة والقادم من مباريات لنتواجد في صدارة مربع الستة.
وأشار إلى أن غياب اللاعب عبدالرحمن الظفيري يعود إلى أسباب فنية تعود إلى الجهاز الفني، مؤكدا أن جميع اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق جاهزون بكفاءة عالية لكن اختيار التشكيلة ومشاركة أي لاعب هو من القرارات الفنية التي تعود إلى الجهاز الفني. وبارك الفوز للجماهير، مؤكدا أنهم اللاعب رقم واحد في الفريق، وكذلك للاعبين على مجهودهم الرائع خلال المباراة، ولمجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

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