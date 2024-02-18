التضامن لتجاوز الصليبيخات في ((الأولى))

(MENAFN
- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تقام في الساعة الـ 6.05 مساء اليوم منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري زين للدرجة الأولى، حيث يستضيف التضامن برصيد 16 نقطة فريق الصليبيخات بـ 4 نقاط، وفي التوقيت نفسه يشهد ستاد عبدالله الخليفة اللقاء الذي يجمع فريق الساحل بـ 13 نقطة مع فريق برقان برصيد 6 نقاط. ويغيب عن مواجهات الجولة المتصدر فريق اليرموك الذي يمتلك 19 نقطة، وذلك بداعي الراحة. وتبدو الفرصة سانحة للتضامن الأكثر استقرارا لعبور محطة الصليبيخات والعودة إلى الصدارة، كما يسعى الساحل إلى إيقاف هدر النقاط واستعادة توازنه بتحقيق الفوز على غريمه برقان للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.
MENAFN18022024000130011022ID1107868750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.