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التضامن لتجاوز الصليبيخات في ((الأولى))

2/18/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تقام في الساعة الـ 6.05 مساء اليوم منافسات الجولة الـ 12 من بطولة دوري زين للدرجة الأولى، حيث يستضيف التضامن برصيد 16 نقطة فريق الصليبيخات بـ 4 نقاط، وفي التوقيت نفسه يشهد ستاد عبدالله الخليفة اللقاء الذي يجمع فريق الساحل بـ 13 نقطة مع فريق برقان برصيد 6 نقاط. ويغيب عن مواجهات الجولة المتصدر فريق اليرموك الذي يمتلك 19 نقطة، وذلك بداعي الراحة. وتبدو الفرصة سانحة للتضامن الأكثر استقرارا لعبور محطة الصليبيخات والعودة إلى الصدارة، كما يسعى الساحل إلى إيقاف هدر النقاط واستعادة توازنه بتحقيق الفوز على غريمه برقان للإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز.

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